Sporazum o realizaciji pomoći školama na području općine Novi Grad Sarajevo s ciljem realizacije projekata koji se odnose na adaptaciju i opremanje prostora, sanaciju dijela krova i sanitarnih čvorova, tribina i ugradnju radijatora potpisan je danas u Općini Novi Grad Sarajevo.

Ugovore su potpisali pomoćnik načelnika općine Novi Grad za finansije i zajedničke poslove Emir Dedović te direktori osnovnih škola "Osman Nakaš", "Skender Kulenović", "Dobroševići", "Mehmedalija Mak Dizdar", "Avdo Smailović", "Osman Nuri Hadžić", "Meša Selimović", "Umihana Čuvidina", "Džemaludin Čaušević" i Škola za srednje i stručno obrazovanje i radno osposobljavanje.



Glavni cilj ovog projekta za koji je izdvojeno 80.000 KM je, pojasnio je Dedović, ujednačavanje kvalitete obrazovanja u svim osnovnim školama na području ove općine.



Do sada su, naveo je, podržavali osnovne škole tako što su izdvajali sredstva za opremanje kabineta ili biblioteka, ali u posljednjih dvije do tri godine predstavnici škola predlažu projekte koji se odnose na održavanje objekata.



"Mišljenja smo da osnivač i vlasnik osnovnih škola, a to je Kanton Sarajevo, nisu dobro uradili posao, jer su jednostavno preskočili investiciono održavanje tih škola", smatra Dedović.



Također, danas je potpisan i Sporazum o implementaciji projekta "Projekt govorno-jezičke rehabilitacije djece školskog uzrasta s područja Općine Novi Grad Sarajevo" sa SOS Kinderdorf International.