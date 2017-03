Poslodavci pisali Izetbegoviću, Čoviću, Radončiću: Zbog nakaradnih zakona manje radnih mjesta

Foto: Arhiv/Klix.ba

Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je čelnicima najvećih političkih stranaka u FBiH otvoreno pismo uime ljudi koji rade, proizvode, izvoze, investiraju, otvaraju nova radna mjesta -u ime onih zahvaljujući kojima se u najvećoj mjeri puni federalni i kantonalni budžeti, čiji je rad i djelovanje osnova razvoja Federacije BiH i Bosne i Hercegovine u cjelini.

"Vjerujemo da ste preko svojih predstavnika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Federacije BiH upoznati da je tokom prošle godine Vlada Federacije BiH donijela više odluka i predložila zakone (koje je potom usvojio Parlament FBiH) čija je primjena umjesto poboljšanja poslovnog ambijenta u FBiH, kako je to navedeno u Reformskoj agendi, dovela do dodatnog pogoršavanja uvjeta poslovanja i investiranja na području FBiH. Samo tokom 2016. godine Vlada FBiHje donijela 10 zakona i odluka čija se primjena negativno odrazila na poslodavce i uvjete poslovanja u Federaciji BiH. Podsjećamo da je stupanjem na snagu Pravilnika o oporezivanju toplog obroka i regresa u oktobru prošle godine znatno povećana cijena rada i radnog mjesta u BiH. Također, primjenom odredbi Zakona o porezu na dobit FBiH iz 2016. godine, kojim se ukidaju olakšice za bh. izvoznike, izgubili smo između 2.000 do 2.5000 radnih mjesta, jer sredstva koja su privrednici planirali uložiti u investiranje i otvaranje novih radnih mjesta sada se preusmjeravaju u javnu potrošnju i budžete, iako je (opet podsjećamo na Reformsku agendu) predviđeno smanjenje javne potrošnje", navodi se u otvorenom pismu.



Dodaje se da je u Federaciji BiH u toku donošenje ključnih zakona poreske reforme, Zakona o porezu na dohodak FBiH i Zakona o doprinosima FBiH.



"Svjesni neophodnosti reforme u oblasti poreza, maksimalno smo i konstruktivno uključeni u njihovo donošenje. Želimo naglasiti da Udruženje poslodavaca FBiH niti jednog trenutka svojim prijedlozima ne želi ugroziti funkcioniranje fondova zdravstvenog i penziono/mirovinskog osiguranja. I ovom prilikom smo pokazali kooperativnost i načelno podržali predložene tekstove Prednacrta Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak, mada ni na koji način nismo bili uključeni u njihovo kreiranje. Spremni smo da prihvatimo i dio tereta bolnih reformi, ali ne možemo prihvatiti da teret provedbe reformi pada isključivo na teret poslodavaca i uposlenika, što je u proteklom periodu najčešće bio slučaj. Insistiramo na tome da poreske reforme budu fiskalno neutralne, što je zahtjev Reformske agende, a one to prema predloženim Vladinim rješenjima u ovome trenutku nisu. Zbog toga očekujemo da se paralelno sa procedurom az usvajanje ovih zakona intenzivira socijalni dijalog u cilju usvajanja kvalitetnijih tekstova zakona i njihove lakše provodivosti u praksi. Također, očekujemo da se paralelno sa ova dva zakona hitno u parlamentarnu proceduru upute i zakoni koji se tiču poslovnog ambijenta i koji će donekle ublažiti štetu koju će poslodavci radnici petrpjeti", navodi se dalje u pismu.



U procesu donošenja zakona koji vode poreskoj reformi, poslodavci su predložili izmjene i dopune odredbi šest zakona, za koje smatraju da bi ublažile pritisak reformi na poslodavce i uposlenike, relaksirale poslovni ambijent i umanjile cijenu rada u FBiH.



Radi se o Zakonu o porezu na dobit FBiH, Zakonu o finansijskom poslovanju FBiH, Zakonu o reviziji FBiH, Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom FBiH, Zakonu o mladima FBiH te Zakonu o zdravstvenom osiguranju FBIH.



"Napominjemo da predložene izmjene idu isključivo u pravcu rasterećenja privrede i neće značajnije narušiti funkcioniranje fondova niti budžetsku stabilnost FBiH i kantona. Vjerujemo da imamo zajednički cilj, u smislu razvoja, novih investicija, kako stranih, tako i domaćih ulagača, jačanja ekonomske stabilnosti i suzbijanja sive ekonomije", dodaju poslodavci.



U tom smislu očekuju da se svojim autoritetom politički lideri uključe i djelujući kroz organe i tijela stranke na čijem su čelu, te da djeluju prema predstavnicima u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, kako u pravom smislu imali dijalog o ključnim ekonomskim reformama u FBiH s ciljem rasterećenja privrede i stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta, čime će svi zajedno osigurati značajniji priliv investicija, povećanje izvoza, više novih radnih mjesta što će u konačnici rezultirati stabiliziranjem budžeta i smanjiti potrebu dodatnih zaduživanja kako bi se održalo neometano funkcioniranje fondova i institucija BiH, FBiH, kantona i lokalnih zajednica.



"Udruženje poslodavaca Federacije BiH sa svojim kapacitetima stoji Vam na raspolaganju u smislu dodatnih pojašnjenja i angažmana našeg članstva u procedurama donošenja zakonske regulative s ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta u BiH", stoji na kraju pisma koje potpisuje predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović.