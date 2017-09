Posljednje pripreme pred početak vojne vježbe NATO-a: 1.400 učesnika iz 34 zemlje

Foto: Arhiv/Klix.ba

Premijer Tuzlanskog kantona (TK) Bego Gutić i ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić danas su zajedno s izvršnim direktorom NATO-vježbe za upravljanje posljedicama kriznih situacija pod nazivom 'Bosna i Hercegovina 2017' Samirom Huseinbašićem, njegovim zamjenikom Zdenkom Tadićem i gradonačelnikom Grada Tuzle Jasminom Imamovićem obišli prostor Kampusa Univerziteta u Tuzli gdje će biti locirana Baza operacija za provođenje ove vježbe.

Premijer Tuzlanskog kantona (TK) Bego Gutić i ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić danas su zajedno s izvršnim direktorom NATO-vježbe za upravljanje posljedicama kriznih situacija pod nazivom 'Bosna i Hercegovina 2017' Samirom Huseinbašićem, njegovim zamjenikom Zdenkom Tadićem i gradonačelnikom Grada Tuzle Jasminom Imamovićem obišli prostor Kampusa Univerziteta u Tuzli gdje će biti locirana Baza operacija za provođenje ove vježbe.

"Završne pripreme za Vježbu idu pravim putem i siguran sam da ćemo imati najbolju do sada održanu vježbu. Kako nam je već poznato, u vježbi će učestvovati oko 1.400 sudionika iz 34 NATO i savezničke partnerske zemlje i ovo je najveća do sada održana vježba koju je NATO organizovao. Činjenica da ćemo biti domaćini jedne takve vježbe za nas nema cijenu. Ovo je državni projekat i TK će učiniti sve da on protekne u najboljem redu, jer ovo je velika prilika za promociju Tuzle, TK i cijele BiH", rekao je tokom posjete premijer Gutić.



Ovakvim aktivnostima NATO i partnerske zemlje vježbaju mehanizme za reagovanje u situacijama katastrofe koje imaju za cilj poboljšati njihovu sposobnost efikasne saradnje u hitnim situacijama.



Vježba će također pridonijeti jačanju sposobnosti domaćina da efikasno koordinira međunarodne operacije reagovanja u slučaju katastrofe.



"Održavanje ove vježbe jedna je od posljednjih naših provjera pred pristupanje NATO-u. S druge strane ova vježba će bosanskohercegovačkim institucijama poslužiti da dodatno uvježbamo naše snage i da se bolje pripremimo za eventualne slučajeve katastrofa, ali i da se povežemo i budemo sposobni bolje koordinirati sa međunarodnim snagama", riječi su ministra unutrašnjih poslova Huseina Topčagića.



Gradonačelnik Imamović istaknuo je da su jedini put za BiH euroatlantske integracije.



"Na tom putu najvažniji cilj je ulazak u NATO pakt. Ulazak u NATO pakt znači sigurnost, a sigurnost je cilj naše zajedničke budućnosti. Zato smo, evo dobili priliku ovdje i Tuzlanski kanton i grad Tuzla da pokažemo da možemo biti domaćini jedne ovako značajne velike i važne vježbe NATO pakta", kazao je.



Nakon posjete Bazi operacija Vježbe, premijer Gutić, ministar Topčagić i komesar Šljivić posjetili su Jedinicu za specijalnu podršku MUP-a TK.



"Jedinica za specijalnu podršku i uopšte svi službenici policije su u potpunosti spremni i osposobljeni da pruže sigurno okruženje za odvijanje vježbe, te ličnu i imovinsku sigurnost građana i svih učesnika NATO vježbe. Također, danas smo prezentirali i dio naše opreme i sposobnosti da u svakom momentu pomognemo našim građanima", rekao je komandir Jedinice Elvir Mahmutović.



Izbor kombinovanog scenarija poplave i zemljotresa povezan je s tipom geoloških i ekoloških izazova s kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Nažalost, u prošlosti smo se već suočavali sa prirodnim katastrofama. Poplave i klizišta uništili su velike dijelove Bosne i Hercegovine 2014. godine. Više od 40 zemalja i nekoliko međunarodnih organizacija pružilo je podršku u tim kriznim trenucima, saopćeno je iz Pres-službe TK-a.



Ovo je sedamdeseta terenska vježba koju je proveo Euro-atlantski koordinacijski centar za odgovor na katastrofe (EADRCC) od 2000. godine, a prvi put da je domaćin vježbe Bosna i Hercegovina.



Vježba "Bosna i Hercegovina 2017" održat će se od 25. do 29. septembra, u i oko grada Tuzle.



Za 25. septembar planirana je svečana ceremonija otvorenja Vježbe, a glavna terenska vježba će biti održana 27. i 28. septembra.