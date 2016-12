Posljedica zagađenja: Ljekarima se javlja sve više djece sa poteškoćama u disanju

Posljednjih nekoliko dana povećane su koncentracije štetnih materija u zraku, a zagađenje zraka je u nekoliko gradova u BiH višestruko premašilo dopuštene vrijednosti. Zagađenje zraka najviše utječe na djecu, a pedijatri upozoravaju na posljedice i savjetuju roditeljima da djecu što rjeđe izvode vani.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Pedijatri na području Kantona Sarajevo se proteklih dana zbog zagađenja zraka susreću sa povećanim brojem djece pacijenata koja se javljaju sa simptomima respiratornih upala."Imamo povećan broj djece zbog otežanog disanja, to su djeca koja su inače sklona bronhitisima i djeca koja imaju bronhiolitise tj. virusna oboljenja mlađe dojenčadi koja se češće manifestuju, a kojima je okidač upravo zagađenje", rekla je u razgovoru za Klix.ba Enisa Mulalić, predsjednica Udruženja pedijatara primarne zdravstvene zaštite KS dodajući da ove godine bilježe veći broj respiratornih pa i gastroincesinalnih oboljenja i veći broj komplikacija.Na zdravstvene probleme uzrokovane zagađenjem žale se i roditelji, jer djeca oboljevaju i od infekcija disajnih puteva."Ova strašna viroza praćena jakim kašljem i temperaturom posljedica je ovog zagađenja. Djeca mi već sedam dana kašlju, temperaturu su imala pet dana, a mlađi sin je od gustog sekreta dobio laringitis", rekla je jedna mama za Klix.ba konstatujući da je na odjelu za pulmologiju mnogo djece sa istim simptomima.Mulalić kaže da većih posljedica nema jer roditelji dovode djecu pedijatrima i situaciju drže pod kontrolom."Situacija je pod kontrolom u smislu liječenja i preventivnog djelovanja. Kod djece koja imaju ponavljane opstruktivne bronhitise postoji preventivna mjera kako se situacija ne bi razvila u hroničnu upalu, odnosno da ne bi prešla u astmu u kasnijoj dječijoj dobi. Iz tog razloga nema dalekosežnih posljedica mada one nisu isključene", rekla je Mulalić.Prema njenim riječima djeca ne bi trebala izlaziti vani, a ukoliko moraju izaći iz kuće preporučljivo je nošenje zaštitne maske mada, kaže Mulalić, i kroz nju prolaze neke štetne čestice."Koliko god je to moguće nemojte izvoditi dijete vani, a vikend iskoristite da odvedete dijete na planinu i čist zrak. Neophodno je voditi i uredan način života, dakle dovoljno sna za dijete i što više minerala i vitamina u ishrani. Također dijete ne treba izlagati prevelikim grupama jer je vrijeme virusa koji se šire putem zraka", rekla je Mulalić.Vlada KS donijela je mjere za osnovne i srednje škole propisane Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka koje ostaju na snazi do kraja polugodišta. Prema tome, skraćena nastava u osnovnim i srednjim školama traje do 17 sati, vannastavne aktivnosti se ne realiziraju, učenici pauze između časova neće provoditi na otvorenom prostoru, a djeci sa zdravstvenim smetnjama omogućeno je odsustvovanje sa nastave.