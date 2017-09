Poslanik koalicije "Domovina" u NSRS-u Nedim Čivić napustio SDA

Nedim Čivić

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nedim Čivić izjavio je danas u Banjoj Luci da je napustio SDA i da u skupštini više neće sprovoditi politiku ove stranke.

"Poručujem organima SDA da sve njihove odluke za mene više nisu obavezujuće i da u Narodnoj skupštini Republike Srpske neću sprovoditi politiku ove stranke", rekao je novinarima Čivić u holu Narodne skupštine Republike Srpske.



On je istakao da će Predsjedništvo SDA morati da snosi poljedice koje će eventualno nastati u radu poslaničkog kluba Koalicije "Domovina".



"Činjenica je da Koaliciju 'Domovina' čini nekoliko stranaka, iako je godinama to zloupotrebljavala SDA i za sebe prisvajala ovu koaliciju. Zato ću veoma brzo SDA dati mogućnost da pokaže da li joj je stalo do koalicije ili pozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske", dodao je Čivić, koji smatra da je SDA privatna organizacija.



On je naglasio da će članstvo i 20 mjesnih odbora Gradskog odobora SDA Zvornik u narednim danima napustiti ovu stranku i tražiti novi politički subjekat, koji će se boriti za svakog čovjeka, a ne progoniti ljude kao što to radi SDA.



"Najveću posljedicu za sva ova dešavanja moraju da snose članovi SDA Edin Ramić, Ramiz Salkić i DŽevad Mahmutović. Oni su uveli komisiju u Gradski odbor SDA u Zvorniku, iako je ovaj odbor bio najuspješniji", rekao je Čivić, navodeći da je najbliži prelasku u "Nezavisni blok".



On je napomenuo da će se o aktima u Narodnoj skupštini izjašavati u zavisnosti od njihovog kvaliteta i da više neće dozvoliti da povratnicima u Republiku Srpsku upravljaju centri moći iz Sarajeva.