Poslanici o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog RTV servisa BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je danas imenovanje članova Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, a rang-listu kandidata dostavila je Regulatorna agencija za komunikacije BiH.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjedavajući Predstavničkog doma Šefik Džaferović podsjetio je da je na posljednjoj sjednici odgođeno izjašnjavanje o ovoj tački dnevnog reda, te je kazao da Kolegij Doma predlaže da se za članove UO Javnog radio-televizijskog servisa BiH sa liste RAK-a imenuju Mufid Memija iz bošnjačkog naroda, Zoran Krešić iz hrvatskog naroda i Dejana Radovanović-Šarenac iz srpskog naroda.



Mufid Memija je trećerengirani na rang-listi kandidata za članstvo u UO BHRT-a iz bošnjačkog naroda, koju je dostavio RAK. Prvi na rang-listi je Emir Hadžimuratović, a drugi je Zehrudin Isaković.



Zoran Krešić i Dejana Radovanović-Šarenac su prvorangirani na rang-listi iz hrvatskog, odnosno srpskog naroda.



Poslanik Sadik Ahmetović je tokom rasprave kazao da je njegov uslov da bi mogao glasati danas, pored svega što zna iz biografija kandidata, da zna da li predloženi s liste koju imaju plaćaju RTV taksu.



"To je ono što bi mene moglo opredjeliti da glasam za bilo koga. Ukoliko oni koji trebaju sutra upravljati ovom institucijom ne plaćaju RTV taksu, ne mogu iz moralnih razloga doći na mjesto da riješe ovaj problem", smatra Ahmetović.



Kaže kako je čuo da jedan kandidat ima 77 godina.



"Siguran sam, kad uzmemo i te stvari u obzir, da u ovoj zemlji ima puno mladih ljudi koji odlično znaju ovu oblast, koji su veoma stručni. Nažalost, zato što nemaju šansu, odlaze iz ove zemlje, a mi trebamo imenovati nekoga od 77 godina i ko je penzioner", istaknuo je Ahmetović.



Poslanik Momčilo Novaković je kazao kako ne može da vjeruje da „i takvu listu kakvu je RAK napravio, sad mi mijenjamo, pa ćemo nekoga s trećeg mjesta prebaciti na prvo mjesto“.



"Spreman sam se izjašnjavati o ovoj listi, ako ćemo se izjašnjavati pojedinačno o svakom članu iz svakog naroda, pojedinačno. Ukoliko ćemo se izjašnjavati u paketu, i onda sam se spreman izjašnjavati, ali ne pozitivno jer mislim da ovakav paket ne garantuje niti bolje sutra sistemu niti bolje sutra BHRT-u, a trebalo bi ovim aktom da i to obezbijedimo", kazao je Novaković.



Poslanica Hanka Vajzović smatra da "treba depolitizirati, pa će biti više dobrih kandidata".



Najavila je da Klub Demokratske fronte neće podržati ovako napravljene liste i ovako provedenu proceduru.



Poslanik Mirsad Mešić je kazao da mu nije jasno kako je kolegij izmislio način glasanja o njihovom prijedlogu, a tačka dnevnog reda kaže da je to izjašnjavanje o prijedlogu Regulatorne agencije za izbor UO BHRT-a.



"Klub poslanika SDP-a neće podržati bilo kakvo rušenje BHRT-a", kazao je Mešić.



Predsjedavajući Doma Šefik Džaferović mu je odgovorio da se ne radi ni o kakvom rušenju BHRT-a.



"Devet imena je na listi, po tri iz svakog naroda. Kolegij ima obavezu da predloži tri kao paket za glasanje i to je kolegij uradio", pojasnio je Džaferović.



Poslanici su nakon obavljene rasprave o ovoj tački dnevnog reda razmotrili i presotale tačke, a nakon kraće pauze uslijedit će glasanje o svakoj od njih.