Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona od početka jula sa patrolama se nalaze duž magistralnog puta M-17 s ciljem da budu na usluzi građanima. Njihov posao nisu rutinske kontrole već pravovremeno reagovanje u slučaju saobraćajnih nezgoda i pružanje pomoći strancima i drugim vozačima.

Policijski komesar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Semir Šut u razgovoru za Klix.ba je pojasnio da patrole na magistralnom putu M-17 od naplatne kućice Drivuša do Doboja imaju prvenstveno zadatak smanjivanja brzine koja je glavni uzrok saobraćanih nesreća s teškim posljedicama.



"Na potezu od Zenice do Doboja imamo pet patrola koje su tu od 0-24 od 1. jula i planirano je da budu na tim lokacijama do 1. septembra. Osim toga, imamo četiri stacionarna i pet mobilnih radara koji su svakodnevno u funkciji s ciljem smanjenja brzine kretanja vozila na magistralnom putu", pojasnio je Šut.



Druga funkcija patrola na magistralnom putu M-17 je brži izlazak na mjesto nesreće u slučaju težih posljedica, pružanje pomoći povrijeđenima te ubrzanje uviđajnih radnji kako bi se na jednoj od najopterećenijih cesta u BiH smanjile kolone u tim situacijama.



"Njihova funkcija je svakako i informisanje građana i pružanje sigurnosti. Kada prolazite kroz područje gdje ima pet patrola, znate da nećete biti opljačkani, prevareni ili napadnuti. Stranci i turisti se često zaustavljaju i pitaju za turističke destinacije u kantonu, neki alternativni put da ne idu na autoput, a interesuju se i da li ih ima u registru kazni", dodao je Šut.



Međutim, pojedini građani smatraju da su patrole bespotrebno na cesti.



"Ako nema policije onda nam se prigovara da su nevidljivi i da se vide samo po kafanama, a ako upotrijebimo metodologiju da smo vidljivi, neki nam prigovaraju da utjerujemo strah. Imamo pozitivne reakcije za sada od građana i institucija i ako se ostvari se pokaže da smo imali efekta, to će biti pun pogodak", zaključio je Šut.



Policajac Policijske stanice Žepče Dinko Sović je kazao kako je njihovo prisustvo uz magistralni put M-17 preventivnog karaktera te da im je glavni cilj reagovati u slučaju teških saobraćajnih nesreća.



"U blizini ove lokacije imamo dvije pozicije gdje su bile nezgode sa smrtnim posljedicama pa smo tu da reagujemo kako bi se pomoglo povrijeđenima i čim prije ponovo osposobilo odvijanje saobraćaja. Svakako, mjerimo i brzinu kretanja vozila mobilnim radarima kako bi preventivno djelovali i u tom pogledu", pojašnjava Sović za Klix.ba.



Na petlji u mjestu Nemila svakodnevno se nalazi patrola, a Lejla Zatagić i Zoran Krišto svakodnevno su na usluzi građanima.



"Očekujemo da će ove mjere preventivno djelovati i da će se vozači pridržavati propisa u saobraćaju. Osim sigurnosnog aspekta u pogledu odvijanja saobraćaja, želimo i da se vozači, turisti, ali i mještani osjećaju sigurnije zbog našeg prisustva", izjavila je Zatagić.



Krišto pojašnjava da u proteklom periodu nije bilo urgencija, ali da je bilo posla s turistima koji u BiH dolaze iz cijele Evrope.



"Za sada nismo imali potrebe da urgiramo, nije bilo teških nesreća i to nam je drago da su sačuvani ljudski životi. Mislim da je ova preventivna aktivnost urodila plodom, vozači dosta smirenije i sporije voze i mislim da će sve ovo na kraju dati pozitivan rezultat. Najviše posla imamo sa turistima koje interesuju informacije o nekim turističkim mjestima, interesuje ih što smo mi tu i slično, ali zbog toga i jesmo tu", kazao je Krišto.



Prvi presjek aktivnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova bit će obavljen 1. augusta kada će biti poznati rezultati aktivnosti za prvi mjesec, a po završetku uradit će se detaljna analiza sa ciljem provođenja daljih aktivnosti sa ciljem smanjenja saobraćajnih nezgoda na jednoj od najprometnijih magistralnih cesta u BiH.