Poklon radnika GRAS-u: Osam autobusa na plin od naredne sedmice na sarajevskim ulicama

Osam novih autobusa na plin od naredne sedmice saobraćat će ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine. Prema riječima potpredsjednika Sindikata Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća (KJKP) GRAS Amira Muminovića, to je poklon radnika preduzeću i gradu Sarajevu.

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Muminović je za Klix.ba kazao da je Sindikat Komunalne privrede KJKP GRAS od radnika u prethodnom periodu tražio da se u interesu preduzeća odreknu jednog toplog obroka kako bi mogli kupiti nova vozila.



"Riječ je o dešavanjima u prethodnom periodu kada su se radnici GRAS-a odrekli jednog toplog obroka za kupovinu novih autobusa na plin. Osam autobusa na plin će vrlo brzo biti na ulicama Sarajeva, a očekujemo da se to desi već naredne sedmice", kazao je potpredsjednik Sindikata GRAS-a.



Istakao je kako je Sindikat u razgovoru s Upravom preduzeća dogovorio kako bi se generalno javni gradski saobraćaj trebao preorijentirati na vozila na plin i to najviše zbog zagađenja zraka.



"Nabavka novih autobusa bit će poklon radnika preduzeću GRAS i gradu Sarajevu. Još uvijek nije definirano na kojim linijama će saobraćati autobusi, ali vjerovatno tamo gdje budu najpotrebniji. Većina radnika se odrekla jednog toplog obroka, a riječ je o cifri od blizu 200.000 KM", naglasio je Muminović.



Kako saznajemo, vozila će vrlo brzo biti dopremljena u Sarajevo. Već su registrirana tako da će nesmetano moći saobraćati.



S obzirom na to da GRAS radnicima duguje nekoliko toplih obroka, Sindikat je tražio da se odreknu jednog kako bi od toga kupili nova vozila i na taj način pokušali zaustaviti krah preduzeća.



"Sticajem okolnosti, zbog padanja tendera ne možemo nabaviti nova vozila i došli smo na ideju da se radnici odreknu toplog obroka. Imamo manjak vozila i želimo nova. Nakon kupovine vozila, donirat ćemo ih GRAS-u", kazao je Muminović ranije za Klix.ba.



Podsjećamo da je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo ponovo raspisalo tender za dodatnu kupovinu minibusa. U toku je tender za nabavku 12 minibusa, pet trolejbusa i 30 autobusa.