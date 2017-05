Pojačane policijske kontrole u KS: Od pisanja kazni za parkiranje do detektovanja džeparoša

Građani Kantona Sarajevo proteklih dana svjedoče sve prisutnijim policijskim kontrolama. Iz MUP-a KS su nam kazali da poduzimaju pojačane mjere kako bi sigurnost saobraćaja podigli na viši nivo, od čega je sigurnost u saobraćaju samo jedan segment tih kontrola. Stručnjaci negiraju da je to način punjenja budžeta, jer su kazne simbolične da bi poslužile u tu svrhu.

Građani Kantona Sarajevo proteklih dana svjedoče sve prisutnijim policijskim kontrolama. Iz MUP-a KS su nam kazali da poduzimaju pojačane mjere kako bi sigurnost saobraćaja podigli na viši nivo, od čega je sigurnost u saobraćaju samo jedan segment tih kontrola. Stručnjaci negiraju da je to način punjenja budžeta, jer su kazne simbolične da bi poslužile u tu svrhu.

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

"Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo vrši analizu stanja sigurnosti na području Kantona Sarajevo i jedan od bitnih faktora sigurnosti je i sigurnost u saobraćaju. Naši policijski službenici poduzimaju sve mjere kako bi sigurnost saobraćaja podigli na viši nivo, na zadovoljstvo građana i policije. S tim u vezi, u okviru naših zakonskih nadležnosti i u okviru ljudskih resursa, mi poduzimamo i redovne i pojačane aktivnosti na kontroli saobraćaja sve kako bismo preventivno djelovali na učesnike u saobraćaju, kako ne bi kršili saobraćajne propise. Na taj način ćemo smanjiti i broj saobraćajnih nezgoda", kazao je načelnik Odjeljena za odnose s javnošću MUPKS-a Irfan Nefić.Dodao je da je u posljednjih nekoliko godina povećan broj saobraćajnih nezgoda i da su učinili veliki napor kako bi se smanjio broj tih nezgoda, što se u ovom tromjesečju i desilo."Smanjen je i broj povrijeđenih osoba, smanjen je broj poginulih osoba. To su naše aktivnosti na preveniranju saobraćajnih nezgoda i posljedica koje nastaju u tim saobraćajnim nezgodama. Također, naše patrole su u toku dnevnih špica na najfrekventnijim raskrsnicama i na stajalištima javnog prevoza", poručio je Nefić.Ističe da im nije samo saobraćaj u fokusu, već i krivična djela, naročito krađe i razbojništva."Naši policijski službenici preventivno promatraju i uočavaju osobe koje se bave takvim krivičnim djelima i sprječavaju ih u njihovom činjenju. Tu imamo saradnju sa građanima. Građani prepoznaju one koji se bave takozvanim džepnim krađama. Naši policijski službenici djeluju vrlo brzo i efikasno kada je riječ o takvim slučajevima", rekao je Nefić za Klix.ba.Prema njegovim riječima, te aktivnosti bit će nastavljene s ciljem podizanja nivoa sigurnosti građana i svih drugih koji dođu u Kanton Sarajevo."S obzirom na to da je Sarajevo veoma bitno turističko odredište, mi smo tu da učinimo i građanima i turistima što sigurniji boravak u gradu. Mi ove kontrole radimo permanentno. Naše patrole su već značajan period pojačane na ulicama, raskrsnicama kako bi djelovali preventivno na sve učesnike u saobraćaju i na eventualne izvršioce krivičnih djela. Tako će se i osjećaj sigurnosti građana i turista podići na viši nivo", kazao je Nefić.Na pitanje da li se te aktivnosti odnose i na kazne za nepropisna parkiranja, koje su također jako učestale u posljednje vrijeme, Nefić je istakao da i nepropisna parkiranja ugrožavaju sigurnost u saobraćaju, te da je i to jedan dio aktivnosti koje provode."Vozila koja su parkirana na trotoaru onemogućavaju kretanje građana trotoarom, tako da su pješaci primorani da koriste kolovoz. Time je direktno ugrožena njihova sigurnost. Jedan od segmenata koji poduzimamo jeste i to", zaključio je Nefić.Stalni sudski vještak za saobraćaj Ševal Kovačević kazao je za Klix.ba da je plaćanje kazni simbolično da bi poslužilo da se na taj način puni budžet, jer za to treba puno više novca."Osim pojačane sigurnosti u saobraćaju drugih namjera sa ovim kontrolama nema. Uticat će na učesnike u saobraćaju da ne prave prekršaje, uštedit će se ogromna materijalna sredstva, jer ogromna materijalna šteta nastaje uslijed raznoraznih nezgoda", kazao je Kovačević.Dodao je kako Sarajevo postaje meta kriminalaca čim popusti država, odnosno kad se uznemiri politička situacija."Kriminalne grupe odmah iskoriste priliku, uvezujući se međusobno, da krađa vozila, pa i svega drugog, postaje sve učestalija. Ove policijske aktivnosti nemaju alternativu. Podržavam pojačanu kontrolu saobraćaja, naravno uz unutarnju kontrolu unutar MUP-a KS da ne bi došlo do određenih zloupotreba, odnosno samovolje pojedinaca", poručio je Kovačević.