Pojačan izlaz iz BiH na graničnim prijelazima Doljani i Izačić

Foto: Klix.ba

U Bosni i Hercegovini, uz povoljne uvjete za vožnju, saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u toku radovi.

Na dionicama cesta gdje su u toku radovi saobraća se sporije.



Zbog radova na autocesti E-661 Banja Luka - Bosanska Gradiška, za sav saobraćaj zatvorena je petlja Mahovljani. Vozačima se preporučuje korištenje petlje Aleksandrovac ili M-16.



Na dionici M-18 Brod na Drini - Šćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na: M-4 Simin Han - Donje Caparde, M-5 Donji Vakuf - Travnik, M-6.1 Prolaz kroz Mostar (od raskrižja Šemovac do raskrižja kod hotela Ero), M-16 Poriče - Kupres, M-17 Maglaj - Žepče (Goliješnica) i M-18 Vogošća - Sarajevo (Hotonj).



Zbog radova na razminiranju terena u blizini saobraćajnice mogući su povremeni zastoji tokom dana na M-16.2 Bugojno - Uskoplje (u mjestu Osojnica) i M-19.3 Rogatica - Ustiprača (u mjestu Dub).



Zbog izvođenja radova u Mostaru, obustavljen je promet u ulici Maršala Tita (na relaciji Šarića džamija - Lučki most) i u ulici Mostarskog Bataljona (na dionici most Musala - raskrsnica ulica Adema Buća i Alekse Šantića), dok je u ulici kardinala Stepinca (dionica od Hotela Ero do Carinskog mosta) desna traka zatvorena za promet, a lijeva je otvorena za dvosmjerni promet.



Pojačan je izlazak osobnih vozila na graničnim prijelazima Doljani i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.



Granični prijelazi za pogranični saobraćaj Imotica - Duži i Slano - Orahov Do, između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine privremeno su prekategorizirani u granične prijelaze za međunarodni promet putnika, saopćeno je iz AMSBIH-a.