Predstavnici Socijaldemokratske partije BiH i Demokratske fronte su na današnjoj konferenciji za medije predstavili Prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta Federacije BiH (PFBiH).

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić i predsjednik DF-a Željko Komšić kazali su da je Prijedlog ovog zakona maksimalno usklađen sa Ustavom BiH, Ustavom Federacije BiH te Izbornim zakonom BiH.



Zakon se sastoji od dva dijela. Prvi dio uređuje izborne jedinice i broj mandata u izbornim jedinicama za Predstavnički dom PFBiH, u skladu sa demokratskim principima vrijednosti glasa i jednakosti građana u ostvarivanju prava da biraju svoje predstavnike pod jednakim uslovima. Radi se o zakonskoj obavezi Parlamenta Federacije BiH koja proističe iz Izbornog Zakona BiH, a koja nije ispoštovana 15 godina i za posljedicu ima diskriminaciju građana FBiH.



Drugi dio zakona uređuje broj i strukturu delegata Doma naroda u skladu sa Ustavom FBiH i principima sadržanim u presudi Ustavnog suda BiH po zahtjevu Bože Ljubića. Presudom je utvrđeno da je potrebno mijenjati imperativnu odredbu Izbornog zakona kako bi svaki konstitutivni narod dobio jedno mjesto u kantonalnim skupštinama. Ustav FBiH jasno propisuje da će svaki konstitutivni narod iz svakog kantona dobiti najmanje jedno mjesto, ukoliko postoji najmanje jedan takav zastupnik u zakonodavnom tijelu tog kantona.



Upravo u skladu sa tom ustavnom odredbom, te sa drugim ključnim principom iz Ustava FBiH i Izbornog zakona, a to je popis stanovništva iz 1991. godine, kao osnovom za sva izračunavanja koja zahtijevaju demografske podatke do provedbe Aneksa 7, utvrđen je broj i struktura delegata u Domu naroda.Osim toga, ovim zakonom se omogućava razrješenje situacije u slučaju nedostatka delegata u nekom klubu i to samo u ovom izbornom ciklusu ili do promjene Ustava FBiH.



Prijedlog Zakona je usklađen sa temeljnim demokratskim principima koji važe u modernim evropskim zemljama, a koji su objedinjeni u preporukama Venecijanske komisije izdatim 2002. godine. Zakon je također usklađen sa mišljenjem Venecijanske komisije, koje je dostavljeno Ustavnom sudu BiH u sklopu rasprave u predmetu po zahtjevu Bože Ljubića, a u kojem je preporučeno da se rješenje ovog pitanja traži upravo u okviru pravilnog tumačenja i primjene odredbi Ustava FBiH.