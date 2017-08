Pogledajte mapu zemalja gdje državljani BiH ne mogu putovati bez viza

Postizanje sporazuma o ukidanju viza radi lakšeg putovanja našim državljanima u zemlje Evrope i svijeta, iz godine u godinu bh. vlasti provode sve sporije. Dok je brojnim strancima dozvoljen ulazak u BiH samo uz pasoše ili lične karte, bh. državljani u mnoge zemlje ne mogu bez viza. Državljani BiH uz pasoše mogu boraviti u 77 zemalja od pet do 90 dana, a državljani 96 zemalja mogu slobodno ušetati u BiH.

Postizanje sporazuma o ukidanju viza radi lakšeg putovanja našim državljanima u zemlje Evrope i svijeta, iz godine u godinu bh. vlasti provode sve sporije. Dok je brojnim strancima dozvoljen ulazak u BiH samo uz pasoše ili lične karte, bh. državljani u mnoge zemlje ne mogu bez viza. Državljani BiH uz pasoše mogu boraviti u 77 zemalja od pet do 90 dana, a državljani 96 zemalja mogu slobodno ušetati u BiH.

Mapa zemalja u koje državljani BiH mogu ili ne mogu bez vize (Foto: Klix.ba)

Mapa zemalja čiji državljani mogu ili ne mogu ući u BiH bez vize (Foto: Klix.ba)

Kako saznajemo, Ministarstvo vanjskih poslova BiH proteklih mjeseci radi na ukidanju viza za Maroko, Kinu, Peru i Japan onim državljanima BiH koji imaju diplomatske, službene i specijalne pasoše. Također je u postupku sklapanje sporazuma o ukidanju viza za putovanja u Kinu državljanima BiH s običnim pasošima. Uskoro bi i između Pakistana i BiH mogle biti uzajamno ukinute vize za one državljane koji imaju diplomatske i službene pasoše.Prema riječima savjetnika ministra vanjskih poslova BiH Nebojše Regoja, sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o uvjetima putovanja državljana ovih dviju zemalja je u fazi pregovora za zaključivanje. Prema ovom sporazumu, građani BiH moći će ući u Makedoniju samo s ličnom kartom.Regoje podsjeća kako državljani BiH prilikom putovanja u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazum pored pasoša uz sebe moraju imati i određene količine novca."Naši državljani za svaki dan boravka u zemljama EU moraju posjedovati od 35 do 70 eura. Granične službe mogu zahtijevati dokaz o posjedovanju novčanih sredstava za boravak u određenoj zemlji ili informaciju o adresi na kojoj će odsjesti", pojašnjava Regoje.Iako su bh. vlasti ranije pokazivale interes za olakšavanje putovanja bh. državljanima u Veliku Britaniju, još nije pokrenuta procedura za liberalizaciju viznog režima za ovu zemlju.BiH zauzima 52. mjesto u svijetu prema broju zemalja u koje njeni državljani mogu putovati bez vize, a prije tri godine smo bili na 42. mjestu. Međutim, samo četiri zemlje su ukinule vize državljanima BiH u posljednjih sedam godina, i to Moldavija, Bjelorusija, Indonezija i Rusija.Za državljane BiH koji planiraju putovanje do 90 dana, viza nije potrebna prilikom ulaska u Albaniju, Andoru, Austriju, Bahame, Belgiju, Brazil, Bugarsku, Crnu Goru, Češku, Čile, Dansku, Ekvador, Estoniju, Finsku, Francusku, Gambiju, Grčku, Holandiju, Hrvatsku, Island, Italiju, Izrael, Kipar, Latviju, Lihtenštajn, Litvaniju, Luksemburg, Mađarsku, Makao, Makedoniju, Maleziju, Maltu, Moldaviju, Monako, Norvešku, Njemačku, Poljsku, Portugal, Rumuniju, Samou, San Marino, Sejšele, Slovačku, Sloveniju, Srbiju, Vatikan, Španiju, Švedsku, Švicarsku, Tunis i Tursku.Za boravak do mjesec dana, državljanima BiH viza nije potrebna prilikom putovanja u Gruziju, Indoneziju, Južnu Koreju, Maldive, Mikroneziju, Singapur, Svazilend, Sveti Vinsent i Grenandine, Trinidad i Tobago te Ukrajinu.Oni državljani naše zemlje koji imaju diplomatske i službene pasoše bez vize mogu boraviti do 90 dana u Alžiru, Egiptu, Iranu, Izraelu, Ruskoj Federaciji i Ukrajini te do 30 dana u Azerbejdžanu, Bjelorusiji, Kazahstanu i Kini. Boravak bez vize do 14 dana dozvoljen je našim državljanima s diplomatskim i službenim pasošima u Brunejima te s običnim pasošima na Haitiju.U Bjelorusiji do pet dana bez vize mogu boraviti i građani s običnim pasošima, ukoliko u ovu zemlju ulaze preko Međunarodnog aerodroma u Minsku.Prilikom ulaska u sve druge zemlje Evrope i svijeta, Bosancima i Hercegovcima su potrebne vize.Odlukom o vizama, uz pasoš i drugi identifikacioni dokument, u BiH do 90 dana mogu boraviti državljani Albanije, Andore, Antigve i Barbude, Argentine, Australije, Austrije, Azerbejdžana, Bahama, Bahreina, Barbadosa, Belgije, Brazila, Bruneja, Bugarske, Crne Gore, Češke, Čilea, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Gvatemale, Holandije, Hondurasa, Hrvatske, Irske, Islanda, Italije, Izraela, Japana, Kanade, Katara, Kipra, Koreje, Kostarike, Kuvajta, Letonije, Lihtenštajna, Litvanije, Luksemburga, Mađarske, Makedonije, Malezije, Malte, Malteškog reda, Mauricijusa, Meksika, Moldavije, Monaka, Nikaragve, Njemačke, Norveške, Novog Zelanda, Omana, Paname, Paragvaja, Poljske, Portugala, Rumunije, Salvadora, San Marina, Sejšela, Singapura, Sjedinjenih Američkih Država, Slovačke, Slovenije, Srbije, Vatikana, Svetog Kristofera i Nevisa, Španije, Švedske, Švicarske Konfederacije, Turske, Velike Britanije i Sjeverne Irske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Urugvaja i Venecuele.Diplomatski, službeni i specijalni pasoši za boravak do 90 dana u BiH potrebni su državljanima Alžira, Azerbejdžana, Egipta, Irana, Jordana, Kine, Kube, Pakistana, Ruske Federacije, Saudijske Arabije, Tunisa i Ukrajine.U skladu sa zaključenim međunarodnim sporazumima, državljani Azerbejdžana, Bjelorusije, Indonezije i Kazahstana mogu boraviti do mjesec dana u BiH, državljani Ruske Federacije i Ukrajine do 30 dana u okviru svakih 60 dana.Podsjećamo, BiH je ranije pokrenula procedure sklapanja sporazuma o ukidanju viza s članicama Ujedinjenih nacija koje je nisu priznale, ali od većine zemalja nikad nije dobila odgovor.