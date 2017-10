Ekipa emisije “U programu ste” BHT1 imala je priliku posjetiti kuću u Sarajevu u kojoj je do smrti živio prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine, te poslijeratni član Predsjedništva BiH Alija Izetbegović. Snimljeni materijal potvrđuje da je Alija živio skromno, različito od načina kako danas živi većina političara.

Ekipa emisije “U programu ste” BHT1 imala je priliku posjetiti kuću u Sarajevu u kojoj je do smrti živio prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine, te poslijeratni član Predsjedništva BiH Alija Izetbegović. Snimljeni materijal potvrđuje da je Alija živio skromno, različito od načina kako danas živi većina političara.

Domaćin našoj ekipi bio je sin Alije Izetbegovića, današnji član Predsjedništva Bakir Izetbegović koji je za BHRT rekao kako je u prostorima kuće imao vremena, posljednjih desetak godina života svoga oca, razgovarati s njim o njegovim razmišljanjima, imao priliku čuti njegove pouke i savjete koje je nesebično i pažljivo prenosio.On govori o svom ocu kao o čovjeku mira, iako je bio primoran da vodi rat za opstanak zemlje. Činio je sve da do rata ne dođe, a poslije da rat prestane.“Ima nešto što nije dobro primijećeno, istaknuto. Tokom rata je činio sve da se zločini zaustave. Naravno, ovo se odnosi na sve narode, ali evo, u Sarajevu se to odnosi posebno na Srbe. Mi smo imali tu bolne unutarnje sukobe da se zaustave osvete, jer onda kraja nema”, kaže za BHRT Bakir Izetbegović.Sin Alije Izetbegovića govori o zanimljivim situacijama koje su se događale prilikom posjeta državnika i drugih visokih zvaničnika njegovom ocu u kući u kojoj je živio ili u stanu u ulici Sutjeska, gdje je živio do rata i neposredno iza njega.“Recimo, dođe kralj Selman, tada je bio ministar vanjskih poslova Saudijske Arabije i misli da je cijela ulica, ulica rahmetli Alije Izetbegovića. Ili direktor Svjetske banke izrazi želju da dođe predsjedniku kući u posjetu, ne u kancelariju. Došao je noću i nije bilo svjetla i mi vidimo kako čovjek skida cipele pred zgradom, pred haustorom. Pitam ga 'Šta to radite', a on kaže da se kod muslimana ne ulazi u cipelama i skinuo se u čarape pred zgradom”, govori za BHRT Bakir Izetbegović.Kuća u kojoj je do smrti živio Alija Izetbegović ima veliku baštu i to je, kako smatra njegov sin, najbolji dio kuće. Svojom je rukom tu posadio dosta drveća kako bi Alija Izetbegović mogao tu uživati nakon rata koga je uglavnom proveo u zatvorenom prostoru.“Otac je volio jabuke 'lederice', a jedino što je volio više od njih su bile šljive 'požegače'. Uvijek smo morali naći jednu gajbu u septembru. On je smatrao da mu to nekako popravi krvnu sliku. Jako je cijenio to voće i volio”, kaže Bakir Izetbegović.On je pokazao i telefon, koji i sada stoji u kući, koji je zajedno sa predsjednikom Alijom Izetbegovićem proputovao tokom rata gotovo svu Bosnu i Hercegovinu, desetine hiljada kilometara, ali je korišten samo dva puta, u izuzetno vanrednim okolnostima. Od tog telefona 'poznatiji' je, kako tvrdi Bakir Izetbegović, samo telefon u Predsjedništvu, koji se nalazio ispred kancelarije Alije Izetbegovića. Taj je telefon razbijao informativnu blokadu BiH, ali i služio stotinama običnih ljudi da se čuju sa svojima u inozemstvu.Poruka koju odašilje Bakir Izetbegović na četrnaestu godišnjicu smrti svoja oca, posebno mladim ljudima, je da oni moraju čuvati mir.“Jedina granica je teritorijalni integritet zemlje. Ispod toga nema. Sve ostalo, da li je bolje ovako, prazne su priče. Bolje je 22 godine od Dejtona pomalo se politički natezati, imati i problema i nerješenih stvari, nego 22 dana ratovati”, kaže za BHRT član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.