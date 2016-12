Podaci mjernih stanica: U većem dijelu Sarajeva u nedjelju smanjeno zagađenje zraka

Ako je suditi prema podacima s mjernih stanica u Kantonu Sarajevo, nivo zagađujućih čestica danas je smanjen te se samim tim kvalitet zraka poboljšao, kazao je za Klix.ba stručnjak za kvalitet zraka Martin Tais.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Ako je suditi prema podacima s mjernih stanica u Kantonu Sarajevo, nivo zagađujućih čestica danas je smanjen te se samim tim kvalitet zraka poboljšao, kazao je za Klix.ba stručnjak za kvalitet zraka Martin Tais.

Prema njegovim riječima, skoro na svim mjernim stanicama je došlo do smanjenja zagađenja zraka te je tako danas na mjernoj stanici na Otoci registrirano 320 mikrograma po metru kubnom prašine, na mobilnoj stanici na Ilidži 299, dok je na Vijećnici izmjereno 495.



"Na Vijećnici je danas izmjereno 495 mikrograma po metru kubnom prašine, to je i dalje mnogo, ali je na ostalim mjernim stanicama drugačije. Na Otoci i na mobilnoj stanici na Ilidži izmjereno je oko 300, a na Ivan Sedlu 80. Važno je napomenuti i smjer vjetra koji koji je trenutno sjeverozapadni. Inače, zapadni vjetrovi u poslijepodnevnim satima prašinu preko Otoke i Centra vraćaju na Vijećnicu i to je prirodno strujanje", pojašnjava Tais.



Kada se današnji podaci uporede s jučerašnjim, primjetan je pad zagađujućih čestica u zraku, a stručnjak za kvalitet zraka Martin Tais ističe da sistem par-nepar već ima efekta.



Tako je jučer u 15 sati na mjernoj stanici na Ilidži izmjereno 600 mikrograma po metru kubnom prašine, što je duplo manje.



"Gledajući generalno može se reći da je smanjeno zagađenje, što se posebno odnosi na mjernu stanicu na Otoci i mobilnu na Ilidži, koje su danas 258 i 264, a jučer 350 i 400. Zagađenost zraka najviše je smanjena u centralnim dijelovima grada", kazao je Tais.



Ovome treba dodati da nivo zagađujućih čestica na mjernoj stanici na Vijećnici još uvijek nije drastično opao, a jučer je izmjereno 495 mikrograma po metru kubnom prašine.



Prema saopćenju JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenja praga uzbune koncentracija PM10 predviđenih za proglašenje treće epizode ¨Uzbuna¨ (400 µg/m3) prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti u Kantonu Sarajevo



"Trenutne vrijednosti koncentracije čestičnih tvari PM10 bilježe blagi pad. Prognoza vremena predstavnika Federalnog hidrometerološkog zavoda ukazuje na stabilne vremenske uslove u naredna 24 sata koji pogoduju zadržavanju izuzetno visokih koncentracija čestičnih tvari u zraku. Generalno situacija se neznatno poboljšava u odnosu na prethodne dane, kada je u pitanju kvalitet zraka. Prosječne dnevne koncentracije azot dioksida i sumpor dioksid su danas takođe u blagom padu", navodi se, između ostalog, u saopćenju.