Goethe-Institut u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak, 11. septembra zvanično počinje sa jesenjim kursevima njemačkog jezika.

Goethe-Institut u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak, 11. septembra zvanično počinje sa jesenjim kursevima njemačkog jezika.

Prijave za intenzivne, ekstenzivne ili omladinske kurseve za osnovno, samostalno ili napredno poznavanje njemačkog jezika, moguće su od 4. do 9. septembra u kursnom centru Goethe-Instituta na adresi Maršala Tita 28. Omladinski i ekstenzivni kursevi održavat će se dva puta sedmično i trajat će do 2. decembra, dok će polaznici intenzivnog kursa od sedam sedmica časove imati svakog radnog dana do 27. oktobra. Više informacija o svim raspoloživim kursevima, terminima časova, cijenama te polaganjima ispita dostupne su na web stranici Direktorica jezičkog odjela Goethe-Instituta u Bosni i Hercegovini, Alexandra Mittler, istakla je da je jačanje pozicije njemačkog jezika u bosanskohercegovačkom obrazovnom sistemu jedan od glavnih ciljeva Goethe-Instituta. "Sveobuhvatnom ponudom kurseva i ispita njemačkog jezika, pružamo priliku svim građanima i građankama da pronađu nešto za sebe i usvoje znanja koja će ih obogatiti i pomoći u nastavku života. Kurseve vode naši iskusni i kvalifikovani profesori i saradnici koji stvaraju podsticajno okruženje za učenje i pomažu polaznicima da uspješno izučavaju njemački jezik. U svom radu uz moderno opremljene učionice, koristimo najrecentnije metode učenja u svijetu, a rezultati naših polaznika do sada su bili jako dobri", navela je Mittler te naglasila da se kursevi ukupno održavaju četiri puta godišnje."U posljednjih nekoliko godina jako velik broj građana i građanki uči njemački jezik zbog posla, studija ili hobija. Pored kurseva za odrasle, mlade i djecu, nudimo i kurseve za specifične struke i oblasti, tako da svaki kurs posebno prilagođavamo datoj grupi", rekla je Mittler i dodala da svi građani i građanke bez obzira da li su polaznici kurseva ili ne, svakog mjeseca mogu polagati ispite za sve nivoe znanja.Goethe-Institut je kulturna ustanova Savezne Republike Njemačke koja djeluje širom svijeta. Uz rad na promoviranju poznavanja njemačkog jezika u inostranstvu, Goethe-Institut njeguje međunarodnu saradnju u oblasti kulture. Sa mrežom svojih instituta, centara, kulturnih društava, čitaonica, kao i ispitnih centara i centara za učenje jezika, Goethe-Institut već više od šezdeset godina za mnoge osobe predstavlja prvi kontakt sa Njemačkom, a svoj osnivački ured u Sarajevu i Bosni i Hercegovini Goethe-Institut otvorio je u novembru 2000. godine.