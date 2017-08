Počinje vanjsko uređenje Doma zdravlja Novi Grad: Nova parking mjesta i pristupni put za pacijente

Okončana je procedura izbora najpovoljnijeg izvođača radova za treću fazu rekonstrukcije Doma zdravlja "Novi Grad" koju je proveo Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

U okviru ove faze planirana je izgradnja potpuno novih sadržaja koji ranije nisu postojali. Sam projekat sastoji se iz dva dijela – vanjskog uređenja i izgradnje prizemnog dijela objekta.



Vanjskim uređenjem kretanje pacijenata bit će u velikoj mjeri olakšano i pojednostavljeno. U okviru njega izgradit će se nova parking mjesta sa protu-požarnim putem, čije je nepostojanje do sada predstavljalo veliki problem, također planirana je nova javna rasvjeta, dva stepeništa sa ulice Bulevar Meše Selimovića kao i zaštitna ograda sa te strane.



U okviru vanjskog uređenja bit će izmještene i vodovodne cijevi te rekonstruisana separatna kanalizacija.



Što se tiče prizemnog dijela koji je do sada bio neiskoristiv obzirom da je to bio otvoreni prostor ispod objekta, sada je planirana izgradnja dvije recepcije, garaža za službena vozila, magacinski prostor i prostorija za tehničke uređaje, što će biti od velike pomoći medicinskom osoblju, naročito u zimskom periodu.



Sredstva koja su obezbjeđena za ovu fazu projekta iznose 1.200.000,00 KM, a finansiraju ga zajedno Općina Novi Grad Sarajevo, Ministarstvo zdravstva i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.



Okončanjem ove treće faze upotpunit će se izgled samog objekta, te se ovaj projekat u potpunosti završava.



Potpisivanje ugovora sa najboljim ponuđačem je za oko 15 dana, a nakon potpisivanja rok za završetak radova bit će određen na 90 dana. Nakon završetka radova pristup Domu zdravlja bit će omogućen sa glavne saobraćajnice iz isključne trake koja je ranije napravljena.