Počelo suđenje Amiru Zukiću i ostalima: Optuženi za zapošljavanje koristili termin projekt

Suđenje generalnom sekretaru Stranke demokratske akcije (SDA) Amiru Zukiću i još osam optuženih za više krivičnih djela, počelo je u sarajevskom Općinskom sudu čitanjem optužnice, te uvodnim riječima Tužilaštva i dijela odbrane.

Zukića, Safeta Bibića, Nedžada i Senada Traku te Ramiza Karavdića, optužnica tereti za udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi s primanjem nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem te protuzakonito posredovanje.



U optužnici, koju su pročitale tužiteljice Bojana Jolović i Nermina Kulenović, navedeno je da su Zukić i Bibić tokom 2016. godine organizovali grupu kojoj su se pridružili Nedžad i Senad Trako i Karavdić, koji su pronalazili osobe koje su spremne da daju novac za zaposlenje u podružnicama Elektroditribucije pri Elektroprivredi BiH. Nakon toga su koristeći svoj utjecaj preko Eseda Džananovića, koji se tereti za zloupotrebu položaja, relaizirana nezakonita zapošljavanja u Elektroprivredi.



"Bibić i Zukić su od 1. aprila do 24. augusta 2016. godine ostvarili niz telefonskih komunikacija, odnosno 188 sms-ova i niz poziva u kojima su dogovarali zapošljavanja i koristili termin 'projekat'. Potom su se dogovorili da grupi pridruže osobe koje bi na terenu pronalazili i sklapali dogovore sa onima koji bi za zaposlenje dali novac u iznosima od 16.000 do 19.000 maraka i druge neutvrđene iznose", rekla je tužiteljica Jolović.



Ista optužnica Asima Sarajlića i Mirsada Kukića tereti za primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, Seida Fazlagića zbog pomoći počinitelju nakon izvršenog krivičnog djela, dok je Zukić optužen i za nedozvoljeno držanje oružja.



Tužiteljica Jolović je u uvodnom izlaganju pomenula da se u ovom slučaju radi o lobiranju visoko uticajnih ljudi.



"Krivičnim djelom primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem su kršena ljudska prava, prije svega pravo na rad", dodala je tužiteljica, te pomenula da u jednom dijelu optužnie Zukić govori ''završi ovo'', nakon čega, prema njenim riječima, nema diskusije.



Pomenula je tužiteljica da se u ovom slučaju ne sudi stranci, već ljudima koji su zloupotrijebili svoje funkcije u stranci.



Zukićev i Sarajlićev uticaj, kako kaže tužiteljica, najbolje se vidi u tački optužnice kada i ''Kukić popušta''.



Odbrana je reagirala na pojedine navode Tužilaštva uz pojašnjenje da se izlazi van okvira optužnice, dok je Kukićev branilac Rifat Konjić dodao da ovo nije uvodna riječ, već analiza dokaza za završne riječi.



Tužiteljica je na kraju navela da će optužba saslušati 96 svjedoka, četiri vještaka i stručno lice, te priložiti materijalnu dokumentaciju, čime će dokazati počinjenje djela iz optužnice.



Zukićeva braniteljica Senka Nožica je navela da će uvodnu riječi dati nakon dokaznog postupka Tužilaštva, kada će ocjeniti da li će biti potrebe za predlaganjem dokaza odbrane. Nožica je istakla da njen branjenik nije vrh stranke i da može biti samo pripadnik njenog vrha, ali da je suđenje potrebno ''odvojiti od politike''.



"Nijedan od 96 svjedoka nije potvrdio da je moj branjenik tražio ili primio novac. To niti proističe iz tačaka optužnice koje ga terete, niti iz iskaza svjedoka", rekla je braniteljica.



Ostale odbrane su zadražale pravo da ne iznose uvodne riječi, osim Muhidina Kape koji brani Fazlagića i koji je istakao da njegov branjenik nije počinio krivično djelo, već je kolateralna šteta u ovom predmetu.



"Na teret mu je stavljena pomoć počinitelju, a ne zna se gdje je uopšte izvršenje djela", rekao je Kapo.



Nastavak suđenja najavljen je za 13. juni, javlja BIRN-Justice Report.