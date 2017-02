Počela je sjednica Vijeća za implementaciju mira (PIC) koja je sazvana na zahtjev ambasadora Rusije u BiH Petra Ivancova.

Ivancov je tražio zakazivanje sjednice zbog novonastale situacije u vezi s podnošenjem zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid.



Ruski ambasador ranije je izjavio da je zahtjev za reviziju presude podnesen bez saglasnosti unutar institucija BiH te da njegovo podnošenje može dovesti do napetosti u našoj zemlji.



Ivancov takvu situaciju naziva opasnom ističući da ona može dovesti do konflikata, zbog čega međunarodna zajednica mora dati svoj stav o tome. To je ujedno i razlog zbog kojeg je zatražio vanrednu sjednicu PIC-a.



Na drugoj strani, Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa uputili su otvoreno pismo PIC-u u kojem stoji da žrtve samo traže pravdu i istinu te da stoga traže od ostalih članica PIC-a, ne samo da odbiju ruski anticivilizacijski pokušaj zaustavljanja postupka revizije, nego da se javno opredijele i time pokažu da žrtve imaju pravo kroz sudski postupak doći do pravde i istine.



"Žrtve će poštovati svaku presudu Međunarodnog suda pravde i zbog toga nas podržite", piše u saopćenju.