Kako će vlasti u Kantonu Sarajevo riješiti problem vodosnabdijevanja pitaju se svi građani glavnog grada koji se već više od dvije godine bore s noćnim i mjesecima s dnevnim redukcijama vode. Međutim, još će se načekati odgovora nadležnih koji, izgleda, ne znaju šta učiniti. Pitali smo predstavnike opozicije u KS na koji način bi oni riješili najveći problem Sarajlija.

Slaviša Šućur (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Mario Vukasović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Edin Forto (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Kao i većina predstavnika vlasti u KS i zastupnik SDP-a u Skuštini KS Slaviša Šućur ističe kako ne postoje brza rješenja za problem vodosnabdijevanja glavnog grada BiH. Jedan od najvećih problema, kaže Šućur, je bespravna gradnja."Gradimo bezbroj novih naselja. Nemam predstavu ni koliko ljudi nam dolazi, ni koliko ko troši vodu, a ni koliko se naplaćuju naknade. Stalno gradimo novu infrastrukturu i sada je došlo do kraha. Povećanje broja popravaka na dnevnoj bazi neće riješiti ovaj problem. Jednostavno, infrastruktura Sarajeva nije razvijena da bi mogla zadovoljiti potrebe stanovništva", kaže Šućur.Prema mišljenju ovog socijaldemokrate, Sarajevo mora stati ukraj bespravnoj gradnji i početi se razvijati prema pravilima urbanizma."Moramo se razvijati tako da svi sistemi, od vodovoda do saobraćaja, mogu pratiti taj razvoj", prokomentarisao je Šućur.Sa zastupnikom SDP-a slaže se i samostalni zastupnik u Skupštini KS Mario Vukasović. Težište problema, kaže on, treba prebaciti s neplatiša na nelegalne platiše."Ako članovi Vlade ili premijer moraju ići u Vodovod i pratiti putne naloge lično, znati tačno ko prodaje med na radnom mjestu i slično, onda nisu angažovali prave ljude da vode preduzeće. Faktički, voda se krade, ali se ništa ne poduzima. Neplatiše jesu problem i svakako da to treba rješavati, ali su nelegalni priključci mnogo veći problem", istakao je Vukasović.Kada je riječ o finansiranju popravaka vodovodne mreže u Sarajevu, opozicija se slaže da nema drugog načina osim uzimanja kredita. Medutim, ističu kako sadašnja Vlada KS ne pokušava sistemski riješiti ovaj problem."Mi sada radimo ono što smo trebali početi odmah poslije rata. Problemi su se gomilali i sada su nam potrebna neuporedivo veća sredstva nego što su nam trebala tada. Kada se ulazi u takve radove, sve se mora dobro isplanirati prije raskopavanja ulica. Ne vidimo da je ova Vlada prepoznala taj problem i da radi na tome", naglasio je Šućur.Vukasović smatra kako je suludo upustiti se u kreditna zaduživanja i radove bez studije stanja vodovodne mreže."Vlada KS je već zadužena 50 miliona KM kredita, a da prethodno nije utvrdila koliko nam uopće treba novca da riješimo problem, jer način na koji se trenutno radi, pitanje je da li ćemo mi uopće riješiti problem čak i kada utrošimo kredit od EBRD-a. Možda je potrebno četrdeset miliona KM, možda osamdeset, možda stotinu i dvadeset, to apsolutno niko ne zna bez studije", kazao nam je Vukasović te dodao kako političari trebaju osigurati novac, angažirati stručnjake te se skloniti u stranu.Prema riječima Edina Forte, zastupnika u Supštini KS i potpredsjednika Naše stranke, Vlada KS za dvije i po godine mandata nije uspostavila vodni bilans, što on smatra prioritetom."To se radi tako što se cijeli sistem vodosnabdijevanja podijeli na 56 zona u kojima se neovisno može mjeriti potrošnja vode. Na ovaj način bi se jasno odredili prioriteti gdje bi se radila detekcija i otklanjanje najvećih curenja. Vodni bilans je kao da radite uspostavu dijagnoze pacijenta. Velika većina zahvata na vodovodnoj mreži je uzaludna kada nemate dijagnozu mreže", kazao nam je Forto.Kako saznajemo, za uspostavu vodnog bilansa je potrebno od šest do devet mjeseci, ne računajući tenderske procedure za nabavku potrebne dijagnostičke opreme. Procjena vrijednosti potrebne opreme za ovaj korak je blizu 200.000 eura."Nevjerovatno je da Vlada i ViK to već nisu nabavili. Nakon uspostave vodnog bilansa, potrebno je 12 mjeseci da se mreža stabilizuje. Dakle, potrebno je minimalno 18 mjeseci fokusiranog rada da bi se smanjile ili ukinule redukcije. Taj fokusirani rad još nismo vidjeli", smatra potpredsjednik Naše stranke koji ističe kako je potrebno napraviti potpunu reorganizaciju ViK-a.Još jedan problem su cijene vode i tarifa. Kako kaže Šućur, ukoliko se nadležni ne pobrinu da ljudi koji plaćaju građevinsku dozvolu za individualni objekt ili velike zgrade ne plate sve rente, uvijek će imati manjak novca za infrastrukturu."Cijenu svih komunalnih usluga trebalo bi povjeriti nezavisnom tijelu kao što je Regulatorna komisija za energiju u FBiH (FERK) koja bi se pobrinula da nema kalkulacije neopravdanih troškova, kao što su višak radne snage ili rasipanje", istakao je Šućur.S druge strane, samostalni zastupnik Vukasović kaže kako presuda Ustavnog suda Federacije BiH jasno nalaže da se komunalna privreda mora spustiti na nivo općina."To je jedino ispravno rješenje o kojem ne smije biti rasprave", dodaje Vukasović.Forto nam je također kratko odgovorio da komunalnim sektorom treba upravljati struka, što, prema njegovom mišljenju, nije bio slučaj još od rata.Opozicija vjeruje da Sarajevo ima dovoljno stručne ljude koji mogu riješiti problem vodosnabdijevanja. Kako kažu, politika prečesto nije vjerovala struci u ViK-u, što nas je i dovelo do redukcija."Inžinjeri i stručnjaci iz ViK-a davno su upozoravali na probleme koji su nas sada stigli. Tačno su znali šta se dešava. Međutim, umjesto da budu promovisani i uvažavani, oni su kažnjavani ukoliko bi pričali da nema brzih rješenja, da je potrebno ozbiljnije se pozabaviti ovim problemom. Postojala je najveća baza znanja u ovom preduzeću. Imali smo vrhunske urbaniste, ali niko te ljude nije slušao. Tamo je sada oslabio kadrovski potencijal, ali znanja još ima. Samo trebamo pustiti te ljude da rade", zaključio je Šućur.Činjenica je kako vlastodršci u glavnom gradu BiH još nemaju konkretan plan rješavanja problema vodosnabdijevanja, a opozicija njihov rad ocjenjuje neuspješnim. Dok se politika i struka dogovore, ili dok politika pusti struku da priča, Sarajlije se i dalje nastavljaju boriti s nestašicom vode u 21. stoljeću.