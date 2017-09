Pismo dobrodošlice Vučiću: Novak Đukić je pravosnažno osuđen, a Srbija mu je pružila utočište

Aleksandar Vučić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina Pravda Pomirenje, uputio je otvoreno pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, poželivši mu dobrodošlicu u Bosni i Hercegovini, ali i problematiziravši u značajnoj mjeri opterećene odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije.

Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina Pravda Pomirenje, uputio je otvoreno pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, poželivši mu dobrodošlicu u Bosni i Hercegovini, ali i problematiziravši u značajnoj mjeri opterećene odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije.

Alić je u uvodu svog pisma napomenuo da predsjednika Srbije neće zamarati problemom krađe struje u slučajevima hidroelkektrana Zvornik i Bajna Bašta, niti o nedefinisanoj granici između Srbije i Bosne i Hercegovine, jer, moguće je, o tome može prozboriti neko od članova Predsjedništva BiH.



"Ja Vas želim podsjeti na nešto što, ubijeđen sam, neće biti ni na kraj pameti Čoviću, Izetbegoviću i Ivaniću, a u značajnoj mjeri opterećuje odnose između Srbije i BiH. Riječ je o eklatantnoj nespremnosti pravosuđa Vaše zemlje da poštujući protokol kojeg su dvije zemlje potpisale, a reguliše izdržavanje pravosnažne zatvorske kazne u jednoj od ovih zemlja u slučajevima kada je kazna izrečena u jednoj, a osuđeni se, koristeći dvojno državljanstvo skolni, u drugu državu", stoji u otvorenom pismu.



Alić navodi da je riječ o generalu Novaku Đukiću, kojeg je Sud BiH pravosnažno osudio na 20 godina zatvora.



"Bježeći od pravde on se sklonio u Srbiju koja ne samo da mu je pružila utočište nego i svu logistiku kako bi izbjegao izdržavanje kazne. Više od dvije godine pravosuđe Vaše zemlje oličeno u sutkinju Višeg suda u Beogradu, Vinki Berahi Nikičević, koju javnost pamti po tome što je u beogradskom zatvoru 3,5 godine držala nevinog čovjeka Iliju Jurišića, opstruira potpisani protokol. Ceh neprofesionalnolsti u slučaju Jurišić platiće svi građani Srbije, jer ga je Apelacioni sud u Beogradu oslobodio svake odgovornosti. Za Vaše podsjećanje, od projektila ispaljenog sa položaja Vojske Republike Srpske, kojom je komandovao general Novak Đukić, 25. maja 1995 ubijeno je 71, a teže i lakše ranjeno oko 170 lica, uglavnom mladih", stoji u pismu Alića.



Ističe da je nedopustivo da pravosuđe bilo koje zemlje ocjenjuje profesionalno postupanje pravusuđa druge zemlje, jer taj pozao pripada međunarodnim sudskim institucijama.



"Viši sud u Beogradu više od dvije godine odugovlači u donošenju rješenja da se, po zahtjevu BiH, osuđeni general Novak Đukić uputi na izdržavanje zatvorske kazne u Republici Srbiji. Podsjećam Vas na ovaj slučaj jer je više nego jasno da se u sve uplela politika. Vi ste pravnik i dobro znate šta su posljedice takvog odnosa. Zainteresirajte se za ovaj predmet kada se vratite u Beograd i umjesto lijepih riječi o dobrosusjedskoj saradnji, životu u miru, potrebi dijalogu između Bošnjaka i Srba povucite konkretan potez i skrenite pažnju pravosudnim institucijama da nikakav interes ne može biti iznad zakona bilo koje države", napisao je Alić.



Naveo je da ukoliko to predsjednik Srbije učini da će to značiti da je između njegovih riječi i djela stavljen znak jednakosti što do sada, u slučaju odnosa sa BiH, nije bio slučaj.