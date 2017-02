Drugog dana posjete Bosni i Hercegovini, Božo Petrov, predsjednik Sabora Republike Hrvatske, posjetio je Sveučilište u Mostaru, gdje je razgovarao s rektoricom Ljerkom Ostojić.

Drugog dana posjete Bosni i Hercegovini, Božo Petrov, predsjednik Sabora Republike Hrvatske, posjetio je Sveučilište u Mostaru, gdje je razgovarao s rektoricom Ljerkom Ostojić.

Poslije sastanka Petrov je izrazio zadovoljstvo posjetom Sveučilištu te dodao: "Za nas je Sveučilište u Mostaru temelj održanja kulture, tradicije, jezika i obrazovanja, institucija koja je održala Hrvate na ovim područjima. Sve Vlade, bez obzira kojeg političkog smjera bile, su partner sveučilištu, to će i nastaviti biti. Drago nam je da se sveučilište razvija, da se grade nove faze te da će ono biti akreditirano kao i druga hrvatska sveučilišta u Republici Hrvatskoj".



Petrov danas ima cijeli niz posjeta i sastanaka kako s političkim predstavnicima Hrvata, tako i s crkvenim poglavarima. Predviđena je i posjeta KBC Mostar, gdje je sam Petrov bio zaposlen poslije završetka studija.



Nije moglo proći i bez komentara na jučerašnje izjave da je Petrov izjavio da ne podržava federalizaciju BiH i formiranje trećeg entiteta, koje su izazvale kontroverzne komentare i različita tumačenja s obje strane.



"Ne bih od toga volio stvarati nikakav skandal, više puta smo naglasili da je svrha ove posjete stabilizacija stanja u Bosni i Hercegovini. Naša želja je da ovo bude zemlja u kojoj će vladati stabilnost i sigurnost, Bosna i Hercegovina je ključ stabilnosti za cijelu Jugoistočnu Evropu. Želja je bila da se stvari pomaknu, također uvažavajući BiH kao suverenu državu s cjelovitim integritetom. Također, mi želimo biti partner i došli smo kao prijateljska diplomatija. Ono što smatram izuzetno važnim je da sva tri konstitutivna naroda trebaju biti u punom smislu ravnopravna. Koji će to model biti to bi trebali iznijeti politički predstavnici tih naroda. Oni su ti koji trebaju dati model koji treba uvažavati punu ravnopravnost svih konstitutivnih naroda. Drago mi je da se nakon svih jučerašnjih sastanaka svi slažu s ciljevima i principima i drago mi je da u tome imamo zajednički jezik i da će ovaj posjet polučiti rezultat u smjeru stabilizacije i smirivanja tenzija. Tek kada se smire tenzije, moguće je doći do rješenja", kazao je Petrov.



Na još jedno konkretno pitanje o jučerašnjim izjavama predsjednik Sabora Republike Hrvatske ponovio je da je to pitanje za domaće zvaničnike i predstavnike sva tri konstitutivna naroda.



Petrov je rekao da Hrvatska želi pripomoći u svakom smislu da BiH krene prema evropskom putu.



"Izuzetno nam je drago da je u decembru 2016. godine EU dala upitnik. Iskrena želja Hrvatske je da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata do kraja 2017. godine", kazao je Petrov.



Rektorica Ostojić je ovom prilikom iskazala izuzetnu važnost ove posjete, posebno jer Hrvatska direktno finansijski podržava rad ove visokoškolske institucije, da iz tog pravca dolazi veći broj nastavnog kadra i čak 20 posto studenata.