Savez udruženja penzionera u FBiH prihvatio je, na vanrednoj Skupštini danas u Sarajevu, stavove koji su ranije usuglašeni s Vladom FBiH a odnose se na poboljšanje standarda i položaja penzionera.

Predsjednik Saveza udruženja penzionera u FBiH Omer Omerefendić podsjetio je da je Savez dobio pismene garancije od premijera i resornog ministra da će njihovi zahtjevi biti ugrađeni u tekst novog zakona o PIO, a od parlamenta očekuju da taj zakon bude usvojen već u ovom mjesecu ili eventualno početkom narednog.



"Proteste smo odgodili do 25. oktobra. Mislimo da bi dotad mogao da bude donesen i usuglašen novi zakon, ako ne onda ćemo organizirati proteste pred zgradom Parlamenta", naglasio je u izjavi za Fenu.



Podsjetio je da je, u prijedlogu koji je ranije usuglašen s predstavnicima Vlade FBiH, definirano da se u tekst novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ugradi odredba koja će onemogući da bilo koji korisnik prava ima veći iznos penzije u odnosu na prosječnu platu ostvarenu u posljednjih pet godina.



"Dogovorili smo i da na, trajan i pravičan način riješimo pitanje najnižih iznosa penzija, da najugroženijoj kategoriji penzionera penzionisanih do 31.07.1998. godine penzije budu povećane za deset posto, penzionerima penzionisanim od 1.8. 1998. do 31.12.2007. za pet posto (u toj kategoriji je najviše penzionera s minimalnom penzijom), a da se u aprilu naredne godine sve penzije povećaju u skladu s rastom troškova života i rastom plaća", naglasio je.



Da bi bili sigurni da će se dogovoreno i realizirati dogovorili su, kaže Omerefendić i to da premijer FBiH i resorni ministar zajedno s predstavnicima Saveza udruženja penzionera u FBiH i Savez županijskih udruga umirovljenika u FBiH zatraže hitno održavanje sastanka s rukovodstvima i predstavnicima klubova i parlamentarnih stranaka oba doma Parlamenta FBiH da bi se otklonile eventualne smetnje i dogovorila dinamika razmatranja i donošenja novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.