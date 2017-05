Pedeset napada na novinarke u posljednje tri godine

Nasilje nad novinarkama u porastu je u BiH. O tome svjedoči podatak da je u posljednje tri godine Linija za pomoć novinarima zabilježila 50 napada na novinarke, koji su praćeni prijetnjama smrću, uvredama na spolnoj osnovi, mizoginijom i drugim oblicima rodno zasnovanog nasilja.

Rečeno je to danas u Sarajevu na treningu o temi radno-socijalnih prava novinarki i unapređenju mehanizama njihove zaštite kroz primjenu postojećeg zakonodovanog i institucionalnog okvira.



Istaknuto kako se novinarkama svakodnevno krši pravo na slobodu izražavanja, na pristup informacijama, na slobodu kritike javnih zvaničnika, kao i pravo na siguran, plaćen i dostojanstven rad.



"Novinarke dožive do tri puta više komenatara na društvenim mrežama koji sadrže zlostavljanje u nekoj formi, nego njihove muške kolege", rekao je Edin Ibrahimefendić iz Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.



Naglasio da svako uskraćivanje prava novinarkama po osnovu radno-socijalnih prava ima za posljedicu smanjivanje njihovog prisustva u medijima, a to sa sobom vuče i niz drugih posljedica - od smanjivanja kvaliteta rada samih medija, pa do nepostizanja ravnopravnosti žena u društvu.



Ovom prilikom, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Irfan Nefić poručio je da je neophodno konstantno sprovođenje edukacija za institucije i policiju u korist zaštite novinara, ali i da ih društvena zajednica mora prepoznati kao bitne i od značaja.



Dugogodišnja novinarka i edukatorica Arijana Saračević ukazala je na važnost da novinari posebno mlađe generacije znaju da postoji Linija za pomoć novinarima kojoj mogu da se obrate i traže pomoć u slučaju napada ili prijetnji.



Današnja radionica u Sarajevu održana je uz finansijsku podšku švedske organizacije Civil Rights Defenders s ciljem razvijanja svjesnosti novinarki i drugih medijskih uposlenica o rodno zasnovanom nasilju i mogućnostima zaštite kroz efikasniju primjenu zakonskog okvrira u BiH, kao i dostupnih međunarodnih mehanizama.



Ovo je samo početak niza aktivnosti koje će Udruženje BH novinari provesti u BiH u ovoj godini da bi skrenuli pažnju na učestalost nasilja nad novinarkama, te potaknuli nadležne institucije da više koriste vlastite mehanizme i pravno efikasne načine zaštite novinarki u slučajevima diskriminacije i drugih oblika kršenja ženskih ljudskih prava u medijima, saopšteno je iz Udruženja BH novinari.