PDP: Zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj duguju pola milijarde maraka

"Stanje u zdravstvu RS je katastrofalno, zdravstvene ustanove duguje oko 513 milipona KM, za poreze i doprinose 216, 6 miliona , a kreditna zaduženja oko 296 miliona i to su podaci od prije godinu i po dana, a sada ko zna koliko su ta dugovanja veća", rekao je u Banja Luci Milan Švraka, poslanik PDP u NS RS i predsjednik Programskog savjeta te partije za zdravstvo.

Sa 31. martom ove dug zdravstvenih ustanova prema Fondu PIO RS je bio 113 miliona KM, dok je 2011. on iznosio 12,4 miliona, to je povećanje od preko 100 miliona, u roku od samo 5 miliona, podaci su PDP-a.



"Aktuelna vlast vrlo dobro uviđa da dugovanja rastu, ali na to ne reaguje, što govori u prilog tome da moraju otići", naglasio je Švraka.



Samo bolnica Kasindol od 60 mjeseci nije uplatila dugovanja za 55 mjeseci, Klinički centar Banja Luka 42 mjeseca od 60 mjeseci, bolnica Doboj 44 mjeseca, bolnica Gradiška 36 mjeseci.



"Istovremeno, postavili smo kao poslaničko pitanje to koliki je ukupni dug svih poreskih obveznika prema Fondu zdravstva RS i došli do podataka od 280 miliona KM, od toga 104 miliona duguju zdravstvene ustanove, Vlada RS i ostali budžetski korisnici. U 2015. godini čak 37.300 radnika nije imalo uplaćen niti jedan mjesec da penziono-invalidsko osiguranje", rekao je Švraka.



Stoga u PDP traže pokretanje odgovornosti protiv bilo koga ko nije uplatio poreze i doprinose za radnike, reorganizaciju Fonda zdravstvenog osiguranja, reformu primarne i sekundarne zdravstvene zaštite.



PDP će mjere koje treba preduzeti kako bi se stabilizovao sistem zdravstva u RS detaljnije prezentovati u narednom periodu.