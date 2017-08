PDP: Na zahtjev SNSD-a u RS-u su usvojeni dokumenti o pristupanju NATO savezu

Milko Grmuša (Foto: Klix.ba)

Direktor Političke akademije PDP-a Milko Grmuša ukazao je danas na nedosljednost SNSD-a kada je u pitanju pristupanje BiH NATO savezu.

Direktor Političke akademije PDP-a Milko Grmuša ukazao je danas na nedosljednost SNSD-a kada je u pitanju pristupanje BiH NATO savezu.

Eventualni ulazak BiH u NATO alijansu je toliko složeno i strateško pitanje da nijedan pojedinac ne može na svoju ruku neko rješenje izbaciti na površinu, rekao je danas u Banjoj Luci direktor Političke akademije Partije demokratskog progresa Milko Grmuša.



Grmuša, koji je na tu funkciju imenovan nedavno, rekao je da postoje dva dokumenta o ulasku u NATO i oba je inicirao SNSD.



”Prvi je Deklaracija o regionalnoj saradnji i evroatlantskim integracijama iz 2005.godine, usvojena na saboru SNSD-a i gdje na tri ili četiri mjesta jasno piše da SNSD zagovara ulazak u politički dio NATO saveza i naravno Partnerstvo za mir. S druge strane, zalagali su se za profesionalizaciju vojske, za demilitarizaciju BiH, što bi značilo da imate hiljadu ili maksimalno tri hiljade vojnika, koji bi bili dio NATO snaga. Kasnije je, ako se dobro sjećam, u Narodnoj skupštini RS usvojena Deklaracija o strateškim opredjeljenjima RS u sistemu odbrane BiH, a SNSD je na tragu ove deklaracije kasnije glasao za Zakon o odbrani BiH, koji je kasnije usvojen", rekao je Grmuša.



Kazao je da u toj deklaraciji se na devet mjesta, od čega jednom i u preambuli kaže da se daje puna podrška ulasku BiH u NATO savez i Partnerstvo za mir.



"Ako je SNSD u međuvremenu promijenio stav, onda moraju da ispoštuju istu procedure, dakle novi sabor, poništiti stara dokumenta, usvojiti nova, to ne mogu biti individualni stavovi bez obzira na to koliko neki pojedinac bio moćan. Pretpostavljam da će i drugi funkcioneri te stranke morati o tome da se izjasne, pa slijedi debata, pa nove odluke Narodne skupštine RS. A koliko je meni poznato, na nivou BiH HDZ kao strateški partner SNSD-a glasno zagovara evroatlantske intergacije i NATO savez, tako da se može napraviti jedna većina i na nivou institucija BiH ako postoji iskrena volja tih partnera", naveo je Grmuša.



PDP organizuje treću po redu generaciju akademije ove partije u RS, te pozivaju sve mlade ljude koji žele da se politički edukuju da nastave to svoje usavršavanje, bez obzira na to da li su članovi ove partije ili ne. Akademija će početi u posljednjem kvartali 2017.godine i održavaT će se u četiri različita grada.