Parlamentarna skupština BiH nema nikakvih troškova za koncert Dine Merlina

Sekretar Zajedničke službe oba doma Parlamentarne skupštine BiH Kenan Vehabović rekao je za Klix.ba kako organizacija proslave Nove godine u Sarajevu, gdje nastupa bh. umjetnik Dino Merlin, neće uopće koštati Parlamentarnu skupštinu BiH.

Foto: Arhiv/Klix.ba

"Mi jedino što smo dali jeste taj dio platoa koji se ne može davati ni pod kakav zakup, kako su to tvrdili zastupnici iz Demokratske fronte", kazao je Vehabović.



Istakao je da Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH osigurava zgrade bh. institucija ispred kojih će biti održan koncert te da oni donose odluku o broju angažovanih policajaca na osnovu sigurnosnih provjera.



"Da je događaj bilo gdje u blizini institucija, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela svejedno bi povećala svoje mjere sigurnosti. Da li će u tom smislu biti dodatnih troškova? Tu treba znati da je njihova obaveza da osiguravaju te objekte", rekao je on.



Što se tiče dodatne potrošnje struje, Vehabović je kazao kako je to u nadležnosti Službe za zajedničke poslove institucija BiH.



"Iz te službe dobio sam informaciju da je postavljen mjerač koji će mjeriti potrošnju struje i koliko se bude potrošilo po tržišnoj cijeni organizatori koncerta će toliko i platiti", kazao je Vehabović.



Ponovio je da Parlamentarna skupština BiH neće imati nikakve troškove zbog organizacije koncerta Dine Merline u Sarajevu te da su oni pored platoa dali dozvolu za korištenje jedne sale u kojoj će tu noć boraviti pripadnici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.



"Organizator je tražio i vatromet, ali to nismo dozvolili zbog zaštite digniteta institucija BiH. Smatra da bi bilo previše da se sa najvišeg zakonodavnog tijela u državi organizuje vatromet. Naravno, tu su i sigurnosni razlozi", rekao je Vehabović.



Što se tiče sigurnosnih provjera, on je kazao da nijedan javni događaj ne može biti organizovan dok nadležni MUP-ovi ne izvrše sigurnosne provjere.



Kako kaže, nekorektnim jedino smatra činjenicu da su organizatori u dokumentima spominjali plato ispred institucija BiH kao lokaciju i prije nego su dobili dozvolu Službe za zajedničke poslove institucija BiH.



"Mi se u potpunosti od toga ograđujemo. Onog trenutka kada smo dobili zahtjev onda smo i odgovorili da dajemo odobrenje za korištenje jednog dijela platoa ili, da budem još precizniji, samo do fontane", kazao je Vehabović.



Ističe da mu je poznato da se u smislu osiguranja spominje da će zgrade institucija BiH osiguravati blizu stotinu pripadnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.



"Oni prave procjene. Ako odluče da je to pet ili tri stotine ljudi, oni su odgovorni za to. Mi na to ne možemo utjecati", rekao je Vehabović.