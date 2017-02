Parlament FBiH zasjeda cijeli dan, uspjeli tek usvojiti dnevni red

Na sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta u toku je jedna od brojnih pauza, a dnevni red je utvrđen tek oko 20 sati i to nakon, na momente, burnih diskusija.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Na sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta u toku je jedna od brojnih pauza, a dnevni red je utvrđen tek oko 20 sati i to nakon, na momente, burnih diskusija.

Prvobitno je dilema bila da li predloženu rezoluciju poslanika SDP-a Damira Mašića treba unijeti u današnji dnevni red, za šta su se založili on i njegove stranačke kolega, ali i drugi opozicionari, a trenutno je fokus u raspravi na tome kako formulisati temu buduće vanredne sjednice povodom rezolucije kojom Mašić inače predlaže da Predstavnički dom osudi inicijative za federalizacijom države i entiteta čiji je cilj etnonacionalna podjela i snaženje separatističkih tendencija.



Po isteku jedne od prijašnjih pauza, tražene iz klupa bloka HNS-HDZ, predsjedavajući tog poslaničkog kluba Jozo Bagarić, izjasnio se da Mašićeva rezolucija ne treba da bude današnja već tema naredne vanredne sjednice, kada, po njegovim riječima, treba razgovarati i o federalizaciji te o današnjoj rezoluciji Evropskog parlamenta. Na tom zasjedanju treba donijeti rezoluciju Predstavničkog doma "o ovoj temi", prijedlog je Joze Bagarića.



Iz klupa Stranke demokratske akcije, nakon više optužbi opozicionara da ta stranka nejasno obrazlaže da li je i ona za to da na budućem vanrednom zasjedanju treba razgovarati i o "federalizaciji", odgovoreno je da SDA ne podržava nikakvu federalizaciju po etnonacionalnoj osnovi, odnosno da za sedam do 10 dana treba razmotriti Mašićevu inicijativu.



Na opaske iz opozicije da HNS-HDZ otvoreno zagovara temu o federalizaciji, Jozo Bagarić, predsjedavajući tog poslaničkog kluba je u jednom trenutku kazao:



"Ta tema federalizacije, je li to zabranjena tema?" i dodao da poslanici treba da razgovaraju i o rezoluciji Evropskog parlamenta s kojom inače još nisu detaljno upoznati.



Konačno, na prijedlog rukovodstva Doma, odlučeno je da će prijedlog takve rezolucije biti tema posebne vanredne sjednice Doma, koju treba organizirati u skladu s Poslovnikom, što po riječima predsjedavajućeg Edina Mušića, znači u roku do 14 dana.



Nakon ovog dogovora, usvojen je konačni današnji dnevni red. Jedna od tema je ovogodišnji program rada Federalne vlade, kao i predloženi zakoni o bankama te o Agenciji za bankarstvo FBiH.



Prijedlog zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada za koje se ne uplaćuju doprinosi također je u dogovorenom dnevnom redu.