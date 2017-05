Park Hastahana u Sarajevu bit će preimenovan u Trg Nijaza Durakovića

Foto: Arhiv/Klix.ba

Na sjednici Općinskog vijeća Centar usvojena je inicijativa vijećnika Sulejmana Haljevca da se park Hastahana na Marijin-Dvoru preimenuje u Trg Nijaza Durakovića.

"To je prvo bila moja inicijativa u mjesnoj zajednici gdje je jednoglasno prošla i dobila svih osam glasova. Nakon toga se našla na općinskom vijeću, gdje je s 20 glasova ta odluka usvojena i sada to ide dalje u proceduru", rekao je Haljevac.



Istakao je da je profesor Nijaz Duraković veći dio života proveo na Marijin-Dvoru te da je bio inspiracija mladim ljudima koji se bave društvenim radom.



"On to zaslužuje i svi bismo to trebali podržati", zaključio je Haljevac.