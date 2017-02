Prirodno-matematički fakultet (PMF) u Sarajevu prvi put ove godine učestvuje u Primatijadi, regionalnom takmičenja prirodno-matematičkih fakulteta u oblasti nauke i sporta, koje će se održati u Crnoj Gori. Studenti s visokim prosjekom i sportskim talentom branit će boje BiH u "borbi" sa 22 fakulteta.

Prirodno-matematički fakultet (PMF) u Sarajevu prvi put ove godine učestvuje u Primatijadi, regionalnom takmičenja prirodno-matematičkih fakulteta u oblasti nauke i sporta, koje će se održati u Crnoj Gori. Studenti s visokim prosjekom i sportskim talentom branit će boje BiH u "borbi" sa 22 fakulteta.

Kako nam je rekla studentica, koordinatorica i kapitenica odbojkaškog tima PMF-a Asija Džafić, studenti ovog sarajevskog fakulteta nisu učestvovali ranije na Primatijadi jer nisu imali dovoljno informacija i zainteresovanosti, ali da su ove godine spremni predstaviti svoj fakultet u najboljem svjetlu."Takmičenje u sportu se održava u odbojci, košarci, rukometu, fudbalu, stonom tenisu i šahu, dok se u nauci održava u šest oblasti - biologija, hemija, fizika, matermatika, informatika i geografija. Na našem fakultetu studiraju veliki kapaciteti koji to dokazuju svojim visokim prosjecima i učešćima u raznim naučnim organizacijama i koji će ponosno braniti boje sarajevskog fakulteta. Također, na našem fakultetu se nalaze mnogi sportski talenti tako da su svoje učešće na ovom regionalnom takmičenju osigurale odbojkašice, fudbaleri, košarkaši, stonoteniseri...", rekla je Džafić za Klix.ba.Odbojkašice PMF-a su nedavno prvi put učestvovale i u Univerzitetskoj ligi gdje su osvojile prvo mjesto bez ijednog poraza u utakmicama protiv svih fakulteta UNSA. Džafić je proglašena i MVP-om turnira."Naša odbojkaška ekipa se sastoji od aktivnih sportista koji se već niz godina bave ovim sportom. Sve djevojke se trude da maksimalno izvršavaju svoje obaveze prema fakultetskoj ekipi i redovno dolaze na treninge koji se održavaju jednom sedmično što je jako teško uskladiti sa obavezama fakulteta i treninzima u matičnim klubovima. Također smo učestvovale na sportskim susretima prigodom 67. godišnjice Univerziteta u Sarajevu na kojem smo ponovo bez poraza osigurale prvo mjesto", istakla je.Studenti su žele pokazati da je svakom pojedinačno mnogo stalo do ovog takmičenja jer smatraju da je Primatijada jedinstvena prilika za upoznavanje studenata iz drugih gradova i država, te razmjenjivanje iskustava. Vjeruju da će na pravi način predstaviti svoj fakultet i od ovog takmičenja napraviti tradiciju."Iz ličnog iskustva znam koliko je teško spojiti sport i fakultet i znam koliko bi kako meni tako i ostalima značilo da naš talentat, rad i trud pokažemo na jednom takvom takmičenju. Ovim sportom sam se počela baviti još kao dijete prije 13 godina, a danas se odbojkom bavim profesionalno. Od istaknutijih klubova Superlige BiH u mojoj biografiji nalaze se HOK 'Čapljina', ZOK 'Fortex Gračanica' i moj matični klub OK 'Novi Grad' Sarajevo koji je uvijek tu za mene i koji me svemu naučio. Sa svojim klubom sam imala priliku učestvovati na mnogim međunarodnim takmičenjima koja su se održavala u Sloveniji, Hrvatskoj i BiH i iz tog iskustva sam naučila koliko znači imati prijatelje iz drugih država koji imaju iste interese i uživaju u istom sportu kao i ja. Također od svakog od njih svi mi smo nesto naučili jer svaki grad ima nešto svoje", kazala je Džafić koja studira biologiju na ovom fakultetu.Takmičenje 44. Primatijada će biti održana u Čanju, Crna Gora, od 28. aprila do 3. maja, a očekuje se učešće više od 2.000 studenata. Više informacija studenti mogu pronaći na Facebooku.