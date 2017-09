Iako su u novembru prošle godine na planinu Vlašić stigli četverosjedi čije je postavljanje trebalo početi u aprilu, zbog dozvola će skijaši na ovoj bh. planini i ove sezone koristiti stare ski-liftove, dok će novi čekati bolje dane.

Iako su u novembru prošle godine na planinu Vlašić stigli četverosjedi čije je postavljanje trebalo početi u aprilu, zbog dozvola će skijaši na ovoj bh. planini i ove sezone koristiti stare ski-liftove, dok će novi čekati bolje dane.

Novi četverosjedi su trebali biti instalirani na mjestu starih ski-liftova Babanovac I i II početkom aprila te bi time skijaše u novoj zimskoj sezoni dočekali i bolji uvjeti za skijanje. Međutim, zbog čekanja na izdavanje urbanističkih dozvola, na četverosjede uskladištene iza hotela Babanovac i ove godine će samo pasti snijeg.



U razgovoru za Klix.ba direktor vertikalnog transporta Ozon i predsjednik Udruženja skijališta Srednja Bosna Goran Šarić je izjavio da njihov projekt koji bi poboljšao turizam na planini Vlašić već tri mjeseca čeka na urbanističku dozvolu.



"Mi smo realni sektor, plaćamo poreze, nemamo donacija države i opet gledaju da nas slome i uzmu nam dušu. Imamo dosta prijatelja iz realnog sektora. Mi smo sve predali prema zakonu, projekt od 100.000 eura, i čekamo tri mjeseca samo na urbanističku dozvolu. Radi se o ulaganju u infrastrukturu koja je javni interes i dobijemo kaznu, sudski prekršaj i tužbu zbog ilegalne gradnje", kazao je Šarić.



Istakao je da na Vlašiću postoji dosta nelegalnih objekata, ali da su oni ipak odlučili ići pravnim putem i sve aktivnosti o gradnji provesti regularno i zakonski.



Pred vijećnicima Općine Travnik uskoro će se naći i tematska sjednica o razvoju turizma na Vlašiću, a njen izlagač bit će Šarić koji je pripremio sav materijal kojim će predstaviti planove proširenja kapaciteta i turizma na Vlašiću.



"Mi idemo putem koji smo izabrali, bez mita i korupcije, i sve ćemo završiti, ako ne ove, možda naredne ili za pet godina. Mi već 20 godina radimo u turizmu i previše smo uložili da bismo odustali. Ovo nije do partija i čitavog sistema, već pojedinaca koji koriste položaje. Stadion smo planirali završiti u decembru prošle godine, a završit ćemo ga ove godine do oktobra", kazao je Šarić te dodao:



"Za žicu koju smo doveli prije deset godina se sudilo i prošle godine smo dobili presudu Vrhovnog suda u našu korist. Ona više nije iskoristiva, a to je veliki iznos ako idemo na tužbu, to je desetak miliona KM".



Uprkos svim problemima, iz Ozona se nadaju da će vlasti u Općini Travnik i pojedinci koji donose bitne odluke imati sluha za njihove planove te da će uskoro na Vlašiću početi postavljanje četverosjeda i gradnja drugih objekata koji bi upotpunili ponudu na ovoj bh. planini.



U izjavi za Klix.ba iz Službe za prostorno uređenje Srednjobosanskog kantona koje dodjeljuje koncesije su istakli kako je bio problem s dostavljenom dokumentacijom te da je postupak izdavanja dozvola u toku.



"Nikakav spor ne postoji, ovdje se vodi upravni postupak po zahtjevu firme Ozon, a vezano za rekonstrukciju žičare, odnosno, izgradnju četverosjedne uspinjače. Postupak je u toku, u kontaktu smo s firmom Ozon i u toku je prikupljanje potrebne dokumentacije kako bi se donijela odluka po predmetnom zahtjevu", izjavio je Vladislav Vavra iz prostornog uređenja SBK.