Na Bjelašnici je danas otvorena zimska turistička sezona za koju iz KJKP ZOI 84 tvrde da je imala najuspješnije otvaranje u posljednjih 25 godina.

Zimska turistička sezona 2016/2017 je zvanično počela danas, iako program traje od 23. decembra nastupima nekih od najvećih regionalnih imena kada je riječ o DJ-jevima. Oko 500 ljudi je sinoć uživalo sve do ranih jutarnjih sati za jedno sa uposlenicima ZOI 84, a večeras je na rasporedu spektakl i nastup popularne grupe u BiH i regiji S.A.R.S. koja će sigurno biti razlog da na Bjelašnici u Babinom dolu bude oko 5.000 ljudi, barem prema očekivanjima koordinatora marketing službe u KJKP ZOI 84 Suad Jusić.



On je povodom otvaranja zimske turističke sezone dao više informacija o situaciji na skijalištima, koja je zadovoljavajuća. Problema neće biti čak ni ako izostanu snježne padavine.



"Svakodnevno je od 17. decembra u funkciji lift BX, koji je zahvaljujući sistemu vještačkog osnježenja pušten u rad zajedno sa spojnom stazom i dijelom spust staze. Uposlenici Ski-centra će pokušati u narednom periodu osnježiti i ostale kapacitete kako bi oni bili pušteni u rad. Aktivno je i noćno skijanje u terminima od 18:30 do 21:00 sati srijedom, četvrtkom, petkom i subotom. Siguran sam da će početkom januara biti ozbiljnijih padavina kako je i predviđeno, tako da će i ostali kapaciteti biti u funkciji, kako Bjelašnicu, tako i Veliko i Malo polje. Čak iako do njih dođe, mi imamo efikasan sistem vještačkog osnježenja", rekao je Jusić okupljenim novinarima.



Otvaranjem nove zimske sezone su u ZOI 84 izuzetno zadovoljni te očekuju nastavak uspješne tradicije.



"Ovo je ubjedljivo najbolje otvaranje zimske sezone u posljednjih 25 godina i ponosimo se time. Imponuje nam zadovoljstvo posjetilaca programom. Siguran sam da će se tako nastaviti, posebno večeras kada nastupa S.A.R.S. Nadam se da će uprava ZOI 84 nastaviti s tradicijom da svake godine upriliči sve bolje otvorenje zimske turističke ski sezone", završio je Jusić.