U povodu Dana nezavisnosti BiH u Općini Novi Grad Sarajevo održana je prigodna manifestacija prilikom koje je otkriveno Centralno spomen-obilježje šehidima i poginulim borcima općine Novi Grad.

Spomenik ispred zgrade Općine Novi Grad, izgrađen u čast najhrabrijim sinovima koji su u odbranu svoje domovine položili svoje živote otkrili su načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić, akademik Abdulah Sidran i Emina viteškić, predsjednica Udrženja porodica šehida i poginulih boraca Novi Grad. Čin otkrivanja spomen-obilježja propraćen je poznatom ilahijom "Šehidi hej miljenici".



Manifestaciji je prisustvovalo blizu 1.000 članova porodica šehida i poginulih boraca, bivših pripadnika Armije RBiH, policijskih snaga, zvaničnika s federalnog, kantonalnog, gradskog i lokalnog nivoa, predstavnika ambasada u BiH i drugi gosti iz kulturnog i javnog života.



Na početku prisutnima se obratio Ismet Hadžić, ratni komandant Dobrinjske brigade, penzionisani general Armije RBiH i nosilac odlikovanja "Zlatni ljiljan", koji je podsjetio na ratni period i žrtve agresije na našu domovinu.



"Danas na Dan nezavisnosti BiH otkrivamo spomenik s uklesanim imenima poginulih boraca, njih 1.945 s prostora ove općine. Mnoge od njih sam poznavao, bili su prijatelji, saborci, družili smo se i pomagali jedni drugima. Ovi ljudi su istinski heroji i nemojte ih nikada zaboraviti. Načelniku Efendiću želim zahvaliti na ovome poduhvatu, ovaj spomenik je trag vremena u kojem su najbolji sinovi Bosne i Hercegovine ginuli za svoje. Ova imena kamenih spavača će upozoravati generacije da se otpor Bosne od 92 do 95. čuo do neba", naglasio je ratni komandant Hadžić.



Prisutnima se obratio i Adi Isović, dijete šehida rahmetli Safeta Isovića. Rekao je da će nas spomenik, kao i pali životi naših očeva i komšija vječno podsjećati da nastavimo najhrabrijim i najplemenitijim putem, putem za slobodu pravednost i dobročinstvo, putem ljubavi prema svom narodu i svojoj domovini.



Općinski načelnik Semir Efendić čestitao je prisutnima Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U svom obraćanju kazao je da trebamo biti odgovorni prema žrtvi koju su podnijeli ljudi čija su imena upisana na spomen-obilježju.



"Ta odgovornost je velika stvar, ako budemo svjesni žrtve koju su oni dali nećemo biti prema državi neodgovorni, ona će biti puno bolja nego što je sada. Kao Općina mi možemo da na ovakav dostojanstven način zabilježimo tu žrtvu koja je položena u odbrani naše države. Novi Grad je imao preko 25.000 vojnika koji su branili tada i sada glavni grad države. Na prvim linijama puno je ljudi ostavilo svoje živote da bi se naša država spasila od agresora. Najbolji od njih su dali svoje živote za državu BiH i njihova su imena upisana na spomeniku ispred zgrade naše Općine. Za nas ne postoji niko važniji u ovoj općini od njih, niti može biti. Ovaj spomenik će nas dostojanstveno podsjećati na najveću žrtvu i na ljude koji su dali svoje živote braneći državu BiH", rekao je načelnik Efendić.



On se u svom govoru zahvalio arhitekti Hasanu Ćemaloviću, koji je donirao idejno rješenje za ovo spomen-obilježje.



Akademik Abdulah Sidran i autor zapisa ispisanog uz imena poginulih na spomen-obilježju, pročitao je stihove koji glase: "Koji su pali za domovinu, nisu pali, svjedoči nebo, svjedoči zemlja, svjedoči grad, nego su legli u kolijevku iz koje raste Domovina".



Nekadašnji član Predsjedništva RBiH i član ratnog Predsjedništa BiH, koji je direktno bio uključen u procese Raferenduma o nezavisnosti BiH Stjepan Kljujić, podsjetio je na historijski put BiH i vrijeme Referenduma, koji je održan na današnji dan prije 25 godina.



"Ono što je najbitnije jeste da nije istina ono što danas lažu da je Referndum bio Referendum dva naroda. Ogroman broj Srba, bez kojih mi nebi mogli postići takav rezultat je glasao za nezavisnu BiH. Mi smo obavezni da čuvamo sjećanje na našu borbu, na žrtve. Ovaj spomenik koji je izgrađen ispred zgrade Općine Novi Grad je dokaz kako se voli Bosna i kako se čuvaju žrtve od zaborava", poručio je Kljujić.



Manifestacija je propraćena muzičkim numerama "Zemljo moja" i "Dragoj mojoj BiH", koje su izveli članovi Omladinskog hora iz Zenice.