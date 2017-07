Otkazan današnji sastanak lidera u Mostaru

Foto: Arhiv/Klix.ba

Otkazan je planirani radni ručak predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Dragana Čovića i članova Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i Mladena Ivanića, te predsjednika RS-a Milorada Dodika i lidera SBB-a Fahrudina Radončića u Mostaru, saznaje Klix.ba.

Podsjećamo, predsjednik HDZ-a pozvao je na "prijateljski ručak" u Mostaru članove Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i Mladena Ivanića te predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.



Prvi je posjetu otkazao predsjednik SDA Bakir Izetbegović. Fahrudin Radončić je jučer telefonski kontaktirao Čovića kojem je kazao da neće doći na ručak u Mostar ukoliko se tamo ne pojavi predsjednik SDA Bakir Izetbegović. On je istakao da se time gubi politički kapacitet i smisao namjere.



Dolazak su otkazali i predstavnici Saveza za promjene uz obrazloženje da ne žele učestvovati u radu s onima koji prave blokade u BiH i entitetu Republika Srpska.



Predsjednik PDP-a Branislav Borenović kazao nam je on neće ići na sastanak u Mostaru, a da se član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić dvoumi.



"Sastanak u formatu u kojem je Dodik za nas gubi smisao. Mi smo većina na nivou institucija BiH i prvo mi treba da razgovaramo, a tek nakon toga da se obavijeste drugi politički subjekti. Nemamo ništa protiv toga da Čović razgovora sa Dodikom jer oni su dio vladajuće većine u RS-u, ali imamo pravo da kažemo kako na sastanku s Dodikom nema smisla sjediti", rekao je Borenović.



Predsjednik SDA Bakir Izetbegović jučer je potvrdio da ni on neće prisustvovati sastanku koji organizuje Čović te da je za njega neprimjereno razgovarati u krnjem sastavu i u atmosferi u kojoj neki od najavljenih učesnika sastanka koordinirano ruše Vijeće ministara i druge institucije BiH.