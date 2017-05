Otac Dženana Memića najavio krivične prijave protiv svih tužilaca koji su radili na slučaju

Foto: Arhiv/Klix.ba

Muriz Memić, otac stradalog Dženana Memića, najavio je da će uskoro biti podignute krivične prijave protiv svih šest tužilaca koji su radili na tom slučaju: Meris Ćato, Amina Ruždić, Sead Kreštalica, Aida Topalović, Ivana Petković i Dalida Burzić.

Nakon što je odbačena njegova pritužba protiv glavne tužiteljice Tužilaštva KS Dalide Burzić, zbog povrede dužnosti, kazao je da je to bilo očekivano jer su pravosudne institucije i do sada odbacivale sve što je on radio.



"Meni je to jutros došlo. Ja ću istrajati u ovoj borbi. Ovo nije moja borba. Ne radim ja ovo za sebe, ja sam izgubio što sam mogao izgubiti. Ovo je borba za cjelokupnu zajednicu, za svu djecu. Apsolutno sam ubijeđen da sam u pravu. Ovo je borba s vjetrenjačama, vidim s kim imam posla. Ali ja nikad neću odustati", poručio je Memić.



Dodao je da tužiteljica Dalida Burzić od početka odbacuje sve, navodeći da je neistina sve što on kaže, iako dobro zna da je on u pravu.



"Ona zna da sam ja u pravu, ali valja sad priznat poraz. Pozivam je da gostujemo u javnoj emisiji. Ako mi dokaže da je u pravu, samo jednom činjenicom, ja ću odustati od ovog što radim. Dosad me ni sa čim nije ubijedila i dokazala da je to tako. Na sudu nisu donijeli nijedan dokaz protiv Ljube Seferovića, a oni vode suđenje", kazao je Muriz Memić za Klix.ba.