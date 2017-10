Osmi sajam stipendija na Mašinskom fakultetu UNSA

Prepoznajući važnost mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika kroz partnerske univerzitete u Evropi, ali i šire, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je uspješan organizator sajma stipendija – jedinstvene manifestacije ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im se omogući da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu.

Svečano otvaranje Osmog sajma stipendija bit će upriličeno u četvrtak 19. oktobra 2017. godine u 10,30 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Vilsonovo šetalište 9).Izjave ćete moći uzeti u terminu od 10:45 do 11:00 sati.Na sajmu učestvuju:1. AHK BiH - Predstavništvo njemačke privrede u BiH2. AIESEC u Bosni i Hercegovini3. Ambasada Indije4. Ambasada Japana u BiH5. Ambasada SAD u BiH6. Ambasada Turske7. Bosnia & Herzegovina Futures Foundation8. Campus France BiH / Francuski institut u BiH9. Centralno-evropski Univerzitet, Mađarska10. DAAD Bosna i Hercegovina11. EducationUSA Sarajevo12. Erasmus Student Network13. Hocu.ba14. Humanost u akciji15. IAESTE LC Sarajevo16. Inicijativna Grupa Alpbach u Sarajevu (IGAS)17. Internacionalni Burch Univerzitet18. Internacionalni Univerzitet u Sarajevu19. International Committee of Red Cross20. Konfucijev institut Univerziteta u Sarajevu21. Masaryk Univerzitet u Brnu, Češka Republika22. Ministarstvo civilnih poslova - CEEPUS23. OeAD / Study in Austria24. Politehnički institut u Santaremu, Portugal25. Politehnički univerzitet “Marche” u Ankoni, Italija26. ProCredit Bank dd27. Sarajevska škola za nauku i tehnologiju28. Stipendije.ba29. Study in Hungary / Tempus Public Foundation30. Sveučilište u Splitu, Hrvatska31. Trans2Work – Univerzitet u Sarajevu32. Travel Centar Doo Sarajevo33. Univerzitet Beira Interior, Portugal34. Univerzitet Nova Lisboa, Portugal35. Univerzitet Pariz 8, Francuska36. Univerzitet u Bolonji, Italija37. Univerzitet u Jaenu, Španija38. Univerzitet u Mariboru, Slovenija39. Univerzitet u Primorskoj, Slovenija40. Univerzitet u Sarajevu, Erasmus+41. Univerzitet u Szegedinu, Mađarska42. Zagrebačka škola ekonomije i management, HrvatskaPored standardnih aktivnosti sajma, ove godine organizovali su i info dane naših Erasmus+ partnera. Svaki Erasmus+ partner će imati priliku da kroz 15-minutnu prezentaciju predstavi svoju instituciju gdje možete više saznati o studijskim programima i ponudama stipendija.Prezentacije institucija:11:00 – 11:15 Univerzitet u Beiri, Portugal – Erasmus+11:15 – 11:30 Univerzitet u Jaenu, Španija – Erasmus+11:30 – 11:45 Univerzitet u Primorskoj, Slovenija – Erasmus+11:45 – 12:00 Univerzitet u Bolonji, Italija – Erasmus+12:00 – 12:15 Masaryk Univerzitet u Brnu, Češka Republika – Erasmus+12:15 – 12:30 Univerzitet u Mariboru, Slovenija – Erasmus+12:30 – 12:45 Univerzitet Nova de Lisboa, Portugal – Erasmus+12:45 – 13:00 Politehnički institut Santarem, Portugal – Erasmus+13:00 – 13:15 Sveučilište u Splitu, Hrvatska – Erasmus+13:15 – 13:30 Politehnički univerzitet Marche u Ankoni, Italija – Erasmus+13:30 – 13:45 Univerzitet Paris 8, Francuska – Erasmus+13:45 – 14:00 Univerzitet u Šegedinu – Erasmus+14:00 – 14:15 Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Hrvatska14:15 – 14:30 Study in Hungary – Scholarship opportunities14:30 – 14:45 EducationUSA Introduction Presentation14:45 – 15:00 Ambasada SAD-a u BiH15:00 – 15:15 Politehnički institut Vianna do Castelo, Portugal – Erasmus+"Pozivamo sve zainteresirane da posjete Sajam i informiraju se o dostupnosti stipendija i ostalih različitih finansijskih oblika podrške u Bosni i Hercegovini. Ulaz je besplatan", saopćili su organizatori.Osmi sajam stipendija organizira Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Medijski partner Sajma je udruženje Spajalica – kreator web portala Stipendije.ba Dodatne informacije dostupne su na www.erasmus-unsa.ba/sajamstipendija