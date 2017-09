U organizaciji turskog Crvenog polumjeseca, a sredstvima donatora, žrtvovano je sto goveda u klaonicama preduzeća "Bosna-Et Holding" u Širokom Brijegu.

U organizaciji turskog Crvenog polumjeseca, a sredstvima donatora, žrtvovano je sto goveda u klaonicama preduzeća "Bosna-Et Holding" u Širokom Brijegu.

Kurbansko meso tako će doći do hiljada muslimana širom naše zemlje, posebno onih koji su u težoj socijalnoj situaciji.



"Mi smo danas ovdje sa ciljem da podijelimo kurbane braći muslimanima u Bosni i Hercegovini koji su poslali njihova braća iz Turske. Ono što je specifično za kurban je da se on dijeli, to je jedna tradicija, a mi smo ovdje u ime donatora koji su donirali novac za sve ove kurbane koje dijelimo sa našom braćom", kazala je između ostalog Fatma Meric Yilmaz, članica upravnog odbora turskog Crvenog polumjeseca.



Turski donatori finansirali su žrtvovanje sto goveda danas u Širokom Brijegu, a sto u Prijedoru. Cilj je da meso dođe do deset hiljada porodica širom Bosne i Hercegovine, a naglašeno je kako se među donatorima nalazi i Emine Erdogan, supruga predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana.



Svečanosti je bio prisutan i Suljo ef. Cikotić, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Mostar, koji se zahvalio donatorima iz Turske te naglasio značaj Kurban bajrama, praznika u kojem se čovjek žrtvuje za druge ljude, kao i za stvoritelja.