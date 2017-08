Opljačkani radnici: Hidrogradnja ima toliko bogatstvo da je rukovodstvo nesposobno da je uništi

Foto: Arhiv/Klix.ba

Povjerilac u stečajnom postupku Hidrogradnje d. d. i zastupnik Udruženja za zaštitu ljudskih prava "Slobodni pogledi" Miralem Terzo podnio je prijavu Općinskom sudu u Sarajevu protiv stečajnog upravnika tog preduzeća Zijada Fazlagića zbog "nezakonitog i protivustavnog provođenja stečajnog postupka".

Povjerilac u stečajnom postupku Hidrogradnje d. d. i zastupnik Udruženja za zaštitu ljudskih prava "Slobodni pogledi" Miralem Terzo podnio je prijavu Općinskom sudu u Sarajevu protiv stečajnog upravnika tog preduzeća Zijada Fazlagića zbog "nezakonitog i protivustavnog provođenja stečajnog postupka".