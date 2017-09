Općinske vlasti Kiseljaka: Nemamo međuetničke sukobe, generalnim stanjem nezadovoljni svi

Kiseljak

Etničke probleme između Hrvata i Bošnjaka zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kiseljak Zvonko Udovčić ocijenio je izolovanim slučajevima. On je istakao da u ovoj općini Hrvati i Bošnjaci zajedno slave vjerske praznike, a da su generalnim stanjem nezadovoljne obje etničke grupe.

Udovčić nam je kazao kako među prijateljima ima više onih koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci, nego kao Hrvati, dodajući kako je baš simbolično da smo ga uspjeli dobiti na telefon u trenutku dok svojim komšijama bošnjačke etničke pripadnosti pomaže popraviti hidrofon.



"Mi se svaki dan viđamo i meni se niko ne žali. Mi se šalimo u vezi s etničkom pripadnošću. Nedavno sam predlagao da mene izaberu kao Bošnjaka kad može Ramiz biti Hrvat, može i Zvonko biti Bošnjak", rekao nam je Udovčić.



On dodaje da sve one koji se žale treba pitati šta je razlog tome, ali da generalno u Kiseljaku narod zajedno slavi i Bajram i Uskrs.



"Za stolom zajedno sjede i oni koji jedu kolače i oni koji piju rakiju. Uvijek će neko biti nezadovoljan. I ja sam nezadovoljan. Mene je Hrvat skinuo s biroa. Šta sada trebam i ja reći da sam ugrožen", kazao nam je Udovčić.



Istakao je da odnosi među ljudima u Kiseljaku nisu zategnuti u smislu etničke pripadnosti te da nema nikakvog govora o tome.



"Možda su u nekom selu zategnuti odnosi među ljudima, ali znate kako je to kod nas. Braća imaju zategnute odnose zbog međe", rekao je Udovčić.



Odbacio je to da u Kiseljaku postoje bilo kakvi incidenti koji su na rubu etničke netrpeljivosti, ističući da se ljudi u toj općini ponašaju civilizovano.



"U mjestu Duhri u Kiseljaku je zapaljen automobil imamu Mustafi ef. Pašiću. Svi to osuđujemo. Načelnik Mladen Mišurić Ramljak prvi mu je otišao u posjetu i dao podršku", zaključio je Udovčić.



Pozvao je medije da dođu u Kiseljak i nasumice pitaju stanovnike ove općine u kakvim su odnosima s pripadnicima drugih etničkih grupa.