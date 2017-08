Današnjim potpisivanjem Ugovora o dodjeli novčanih sredstava, Općina Stari Grad nastavlja dugogodišnju tradiciju davanja podrške najvećem i najboljem filmskom festivalu u ovom dijelu Evrope, 23. Sarajevo Film Festivalu.

Ugovor su svečano potpisali načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra, a potpisivanju je prisustvovao i predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Jusuf Pušina.



Općina Stari Grad je za aktivnosti 23. SFF-a izdvojila 15.000 KM, dok je od 2009. godine, zaključno sa ovom godinom, ukupno izdvojila oko 120.000 KM. Načelnik Hadžibajrić je izjavio da Općina, pored svih dosadašnjih ugovora, SFF-u stoji na raspolaganju i u svakom drugom smislu, ali i dodatnim troškovima ukoliko to bude potrebno. Poseban akcenat je stavio na jako loš odnos viših državnih nivoa vlasti prema ovom regionalnom brendu.



"Visoke državne institucije, koji bi trebale prepoznati značenje festivala za Sarajevo i čitavu zemlju, to apsolutno ne rade i izdvajaju mizerna ili nikakva sredstva za Sarajevo Film Festival. Sve je to spalo uglavnom na Kanton Sarajevo i njegove općine. Želim skrenuti pažnju Vijeća ministara BiH i Vlade FBiH da se uključe u rad ovakvog jednog brenda, koji postoji evo skoro 25 godina", kazao je načelnik Hadžibajrić.



Predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Jusuf Pušina je izrazito pohvalio veliku upornost i želju Mirsada Purivatre da u Sarajevo dovede najeminentnija imena filmske umjetnosti, kao i sama filmska ostvarenja.



"Sarajevo je samo po sebi brend u svijetu, ali SFF je kao dodatak i šlag na tortu. Zbog svega ovoga SFF treba biti institucijonalno priznat, a Općina Stari Grad će uvijek nastojati participirati u okviru svojih mogućnosti", bile su riječi predsjedavajućeg Pušine.



Direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra je kazao da je sve spremno za početak 23. Sarajevo Film Festivala, a to isključivo zahvaljujući jednoj maloj armiji koja broji skoro 1.000 ljudi, uposlenika i vrijednih volontera.



"Upravo zbog njih će se iz Sarajeva osam dana slati jedna drugačija i pozitivnija slika od one uobičajene i zbog toga smo jako sretni što SFF ima takav uticaj", izjavio je Purivatra.



Istakao je veliki značaj i zahvalnost za kontinuiranu podršku Općine Stari Grad, ali se i dotakao lošeg odnosa viših nivoa vlasti prema ovom velikom i višegodišnjem projektu: "Sarajevo Film Festival je učinio svoj maksimum, bez strateškog razmišljanja kompletne države mi ne možemo ništa više da učinimo u smislu dodatnog unapređenja i poboljšanja jednog ovakvog projekta".



Sarajevo Film Festival počinje u petak 11. avgusta i trajat će do petka, 18. avgusta.