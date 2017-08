Općina Centar donirala FUCZ-u detektor za mine

Foto: FENA

Načelnik sarajevske Općine Centar Nedžad Ajnadžić uručio je danas direktoru Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudinu Solaku detektor za mine za koji je iz budžeta ove lokalne zajednice izdvojeno 67.860 KM.

Ajnadžić je kazao da je ovo nastavak suradnje federalnog nivoa civilne zaštite s Općinom Centar, te da su u nizu aktivnosti koje su dosad proveli dali značajan doprinos njihovom tehničkom osposobljavanju.



Detektor koji je nabavila Općina Centar za potrebe civilne zaštite je takozvani dvoglavi detektor sa dva senzora, a namijenjen je za pretraživanje i detekciju te davanje dodatnih informacija o predmetima koji su u polju interesovanja.



"Veoma je referentan i pruža neke povoljnije uvjete u odnosu na neke druge detektore koji nemaju ovu vrstu karakteristika, pogotovo kad je u pitanju razlika u temperaturama. On može da radi od minus 25 do plus 55 stepeni, što znači da može da radi i u prostorima koji imaju različite vrste minerala i slično", kazao je Ajnadžić.



Dodao je da ovaj detektor može pružiti i dodatne informacije o minskom polju koje se istražuje.



"Želimo da ova donacija bude efektna i da BiH bude proaktivna sa svojim strukturama, s ljudima koji se bave deminiranjem i da što prije zemljište koje je zagađeno minama bude očišćeno", naveo je Ajnadžić.



Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak je zahvalio načelniku i čelnicima Općine Centar koji su prepoznali bitnu aktivnost FUCZ-e, a to je odgovor na minske incidente "koje nažalost imamo u BiH i 20 godina poslije rata, gdje naši sugrađani ulaze u minska polja i stradaju“.



Istaknuo je da će im ovaj detektor pomoći da što prije dođu do unesrećenog.



"Ovo nije konvenncionalni detektor koji ima samo detekciju metala. Ovaj detektor pored signala metala daje i oblik metala, znači kao radar, tačno nam pokazuje izgled tog predmeta pod zemljom tako da možemo prepoznati je li riječ o nekom predmetu ili je riječ o mini i tako možemo što prije doći do unesrećenog", istaknuo je Solak.



Izrazio je nadu da ga neće koristiti za te stvari, nego općenito za smanjenje miniranih površina u BiH.