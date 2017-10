"Voda odmah", "Voda nije privatno vlasništvo" i "Tražili smo čist zrak, a ne zrak iz česme" samo su neke od poruka koje su građani okupljeni oko inicijative "Vodoodbrana Sarajeva" uputili nadležnima u Vodovodu i kanalizaciji i Vladi Kantona Sarajevo na današnjem protestu.

"Voda odmah", "Voda nije privatno vlasništvo" i "Tražili smo čist zrak, a ne zrak iz česme" samo su neke od poruka koje su građani okupljeni oko inicijative "Vodoodbrana Sarajeva" uputili nadležnima u Vodovodu i kanalizaciji i Vladi Kantona Sarajevo na današnjem protestu.

Višemjesečne redukcije u glavnom gradu BiH kojima se ne nazire kraj potaknule su građane Sarajeva da organizuju mirne proteste ispred zgrade Vlade KS.



Naoružani transparentima, kanisterima i pištaljkama te potaknuti ogromnim nezadovoljstvom nerješavanjem ključnog pitanja za cijeli kanton iznijeli su zahtjev da, za početak, barem informacije o redukcijama budu pravovremene i tačne.



Jedan od prisutnih Anes Podić je rekao kako je vrijeme da vlast počne raditi svoj posao.



"Tražimo da informacije o redukcijama budu tačne i pravovremene, da se objasni zašto vode nema i kada će doći, šta se dosad uradilo i šta će se uraditi", rekao je Podić i dodao kako žele ponovo steći povjerenje u kvalitet vode, jer je nedopustivo je da se kupuju filteri za vodu zbog nedostatka kontrola vode.



U vezi nedavnog imenovanja Azre Muzur na čelo ViK-a rekao je kako ovo preduzeće za direktora nije dobilo nezavisnog stručnjaka već stranačnog pripadnika.



On je rekao i kako je ViK tek dio slagalice, te da on ima svoj dio obaveza i da mora dobiti sve potrebne resurse za rad. S druge strane, ističe Podić, o vodi se uopšte nije vodilo računa, počev od vodozaštitnih zona pa nadalje.



Za kraj je rekao da Sarajevo treba dodatnih 600 litara u sekundi da bi imalo normalizirano stanje, mada bi i tada bilo redukcija. Mreža se mora popraviti, to zahtijeva vrijeme, ali nije neizvodivo, to je u opisu posla svakog vodovda.



Ovim činom samoorganizovanja i kolektivnog djelovanja, stanovništvo Sarajeva poslalo je jasnu poruku vlastima da u ovom slučaju podjele krivice za katastrofalnu situaciju ne može biti. "Svi ste nadležni", poručili su građani na protestima.