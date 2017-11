Održano ročište u postupku protiv mještana Kruščice zbog "pasivnog otpora policiji"

Foto: Screenshot

Pred Općinskim sudom u Travniku u ponedjeljak je održano ročište protiv 23 stanovnika naselja Kruščica, općina Vitez, koji se terete da su 24. kolovoza blokirali lokalni put, pružajući pasivni otpor policiji, i nedopuštajući prolazak strojeva investitorima koji na rijeci Kruščici planiraju izgradnju minihidroelektrane.

Prekršajni postupak se vodi protiv 22 žene i jednog muškaraca iz Kruščice koji, zajedno s ostalim stanovnicima ovog naselja, mjesecima prosvjeduju i dežuraju u blizini rijeke, nedopuštajući kompaniji "Higracon" d.o.o. Sarajevo početak radova na minihidroelektrani.



O događajima s kraja kolovoza u Kruščici, danas su svjedočili policijski službenici, a načelnik Policijske uprave Travnik Mirsad Fazlić kazao je kako je MUP SBŽ-a 25 dana pripremao akciju deblokiranja puta, koji su "stanovnici Kruščice blokirali duži vremenski period".



Kako je kazao Fazlić, 24. augusta oko 6 sati na mostu u Kruščici bilo je između 50 i 60 mještana koji su pružali pasivni otpor, ne dopuštajući prolazak mašinama.



"Oni su više puta upozoreni da oslobode put, a prije intervencije, megafonom, je upućen zadnje upozorenje da napuste most i oslobode prolaz strojevima, na što se oglušili", kazao je Fazlić.



Svjedočili su i zapovjednici policijskih stanica Travnik i Vitez Dragan Škulj i Nikola Pocrnja, a rečeno je, među ostalim, da prilikom zapovijedi da se "jedna po jedna osoba, prenese s mosta u autobus", nije bilo prekomjerne upotrebe sile.



Na današnjem ročištu uvažen je prigovor braniteljice okrivljenih mještana Kruščice Branke Praljak da se iz dokaznog postupka izdvoje zapisnici s policijskih saslušanja mještana Kruščice, kao i službene zabilješke nadležnih osoba, s obzirom na to da su mještani iskaz davali u svojstvu svjedoka, dok danas imaju status okrivljenih.



"Mora se dokazati ko je to odbio postupiti po naredbi policije i na taj način počinio prekršaj, a danas nije dokazano da su to bili moji branjenici. U ovom postupku, koji se vodi protiv 23 osobe za počinjeni prekršaj, policija nije ponudila nijedan dokaz da su upravo ove osobe blokirale put i na taj način spriječili prolazak strojeva, te odbile postupiti po nalogu djelatnika policije. Stoga očekujem da će Sud donijeti jedinu moguću odluku i obustaviti prekršajni postupak jer nije dokazano ono što se tvrdi u zahtjevu za vođenje prekršajnog postupka", kazala je Praljak novinarima, ističući da se rješenje Općinskog suda u Travniku očekuje za desetak dana.



Skupina mještana Kruščice najavila je nakon ročišta da će, bez obzira na ishod postupka pred Općinskim sudom u Travniku, nastaviti prosvjede protiv izgradnje hidroelektrana na rijeci Kruščici, jer žele sačuvati zdrav okoliš i pitku vodu.