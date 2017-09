Odgođeno ročište na kojem je trebao biti razmatran zahtjev za priznavanje presude Novaku Đukiću

Viši sud u Beogradu odgodio je danas ročište na kojem je trebalo da bude razmatran zahtjev za priznavanje presude Novaku Đukiću kojom je u BiH osuđen na 20 godina zatvora, zato što se nalazi na bolničkom liječenju, potvrdila je Srni portparolka Višeg suda Bojana Stanković.

Viši sud u Beogradu odgodio je danas ročište na kojem je trebalo da bude razmatran zahtjev za priznavanje presude Novaku Đukiću kojom je u BiH osuđen na 20 godina zatvora, zato što se nalazi na bolničkom liječenju, potvrdila je Srni portparolka Višeg suda Bojana Stanković.

"Okrivljeni se nalazi na liječenju na VMA. Branilac je dostavio sudu medicinsku dokumentaciju, tako da je sjednica vijeća odgođena, a naknadno će biti saopšteno kada će biti sljedeća sjednica", rekla je Stanković.



Đukićev advokat Milorad Konstantinović rekao je Srni da će medicinska dokumentacija, koja je danas priložena sudu, biti proslijeđena vještacima da daju dopunski nalaz o njegovoj sposobnosti da prisustvuje suđenju.



"Sutkinja je naložila Vojnomedicinskoj akademiji da onog trenutka kada general Đukić bude izašao sa liječenja obavijesti sud kako bi bilo zakazano sljedeće suđenje", rekao je Konstantinović.



On je istakao da je danas ponovo predložio da se od Sarajeva zatraži dokumentacija koja nije stigla, tako da kad Đukić bude spreman za suđenje, odbrana može da radi na osnovu relevantnih dokaza i da sud odluči da li je to suđenje bilo pravedno ili nije.



Konstantinović tvrdi da Sarajevo uporno ne dostavlja niz traženih dokumenata, počevši od onih iz istražnog postupka do dokumentacije sa glavnog pretresa, kao i one koja je izvođenja pred Apelacionim vijećem u Sarajevu.



"Oni su dostavljali u početku 10 posto, vrlo selektivno, vodeći računa da ne dostave upravo ono što je bitno za odlučivanje da li je suđenje bilo pravedno ili nije. Najveći propusti su pravljeni u istrazi prilikom vještačenja", rekao je Konstantinović.



General Đukić osuđen je u BiH na dvadesetogodišnju kaznu zatvora zbog ratnog zločina na Tuzlanskoj kapiji.



Sud BiH osudio je Novaka Đukić da je kao komandant Taktičke grupe "Ozren" Vojske Republike Srpske, 25. maja 1995. godine naredio granatiranje Tuzle te da je zbog toga na Tuzlanskoj kapiji ubijena 71 osoba.



On je pušten iz zatvora u februaru 2014. godine, nakon što je Ustavni sud BiH ukinuo presudu kojom je bio osuđen na 25 godina zatvora.



Sud BiH je u junu 2014. godine smanjio kaznu Đukiću na 20 godina, a njegov branilac je nekoliko dana kasnije obavijestio Sud BiH da je osuđeni na liječenju u Srbiji.



U oktobru 2014. godine za njim je raspisana potjernica jer se nije odazvao pozivu za izvršenje kazne, nakon čega je od Srbije zatraženo preuzimanje.