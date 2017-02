Odbijen zahtjev za suspenziju tužioca Olega Čavke

VSTV (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) nije prihvatila zahtjev za suspenziju tužioca Tužilaštva BiH Olega Čavke zbog krivične istrage koja je otvorena protiv njega, potvrđeno je za Balkansku istraživačku mrežu u Bosni i Hercegovini (BIRN BiH).

Prema riječima Olega Čavke, Komisija VSTV-a je odbila zahtjev Ureda disciplinskog tužioca jer nije bilo dovoljno dokaza, a i zbog toga što je on dostavio "oslobađajuće dokaze".



"Ono što je meni indikativno jeste da Tužilaštvo nema dokaza. (…) To ukazuje da neki ljudi u Tužilaštvu svjesno obmanjuju VSTV dajući nekompletne informacije i dokaze ko zna sa kakvim namjerama, ali očito je da ja nekome jako smetam. O svemu tome u narednim danima ću se očitovati puno opširnije", kazao je Čavka.



Čavka je ranije kazao da nije upoznat da je otvorena istraga protiv njega, negiravši da je učestvovao u koruptivnim djelima u predmetu “Džoker”, u kojem je više osoba optuženo za nedozvoljeni promet akciznim proizvodima i krijumčarenje.



Govoreći o radu u predmetu “Džoker”, on je kazao da je Odbrana Zorana Popovića, jednog od optuženih, prošle godine ponudila sporazum o priznanju krivnje.



"Tu sam ponudu prihvatio, sačinio sam sporazum o priznanju krivnje na godinu dana zatvora i sporedne novčane kazne od 50.000 KM. Tom prilikom sporazum je poslat u kabinet i tadašnji šef kabineta Hasan Pleh sporazum nije odobrio, ma šta to značilo da takva osoba nešto odobrava. Tu svoju odluku je ovjerio faksimilom glavnog tužioca Gorana Salihovića", izjavio je Čavka.



On je dodao da je postupak nastavljen i da nije urađeno ništa pogrešno.



"Na kraju krajeva, ovdje je sud izrekao kaznu, a ne tužilac", rekao je Čavka.



Protiv njega je ranije otvorena istraga zbog nošenja kući telefona zaplijenjenog u jednoj od istraga koje je vodio. VSTV nije prihvatio njegovu suspenziju ni u tom slučaju.