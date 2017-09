Od vikenda u BiH nestabilno i kišovito vrijeme

U subotu u Bosni i Hercegovini bit će nestabilno vrijeme. Prijepodne pljuskovi se očekuju u Krajini i zapadnim područjima Bosne, a u drugoj polovini dana kiša, pljuskovi i grmljavina u cijeloj zemlji. Obilnije padavine od poslijepodnevnih sati prema kraju dana.

U subotu u Bosni i Hercegovini bit će nestabilno vrijeme. Prijepodne pljuskovi se očekuju u Krajini i zapadnim područjima Bosne, a u drugoj polovini dana kiša, pljuskovi i grmljavina u cijeloj zemlji. Obilnije padavine od poslijepodnevnih sati prema kraju dana.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a na sjeveru sjevernog. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 16, na jugu zemlje od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 32°C.



U nedjelju u Bosni i Hercegovini bit će oblačno s kišom i pljuskovima. Najmanje padavina bit će u Krajini i sjevernim područjima Bosne. Vjetar umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini jugo veći dio dana, a krajem dana mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 14, na jugu od 15 do 19. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na jugu zemlje od 20 do 24°C.



U ponedjeljak u Bosni bit će oblačno jutro. Tokom dana djelomično smanjenje oblačnosti. U Hercegovini umjerena naoblaka. Od poslijepodnevnih sati novo naoblačenje sa zapada. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, na jugu od 12 do 15. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, a na jugu do 26°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda FBiH.