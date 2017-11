Od sutra generalni štrajk doktora medicine i stomatologije u FBiH

Foto: Arhiv/Klix.ba

Generalni štrajk doktora medicine i stomatologije počet će, kako je i planirano, 6. novembra u 07.30 sati, saopćeno je iz Saveza Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH koji je organizator štrajka.

Kako je navedeno, štrajk će se provoditi do ispunjenja zahtjeva, a to je potpisivanje Federalnog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije.



U podružnici UKC Tuzla od 6. novembra za vrijeme pauze od 11:00 do 11:30 sati svakodnevno će biti organizovan polusatni štrajk upozorenja kao podrška aktivnostima Federalnog Saveza, do ispunjenja zakonskih pretpostavki za pridruživanje i ove sindikalne podružnice generalnom štrajku doktora medicine i stomatologije, navodi se u saopćenju.



"Maksimalno ćemo se potruditi da pacijenti ne ispaštaju za vrijeme štrajka", ističu iz Sindikata.



Ipak, u generalni štrajk zbog neispunjavanja zakonom predviđenih uslova sutra neće stupiti ljekari u HNK i USK, ali se očekuje da se naknadno pridruže kolegama iz drugih kantona u FBiH.