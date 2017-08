Od augusta naplata RTV takse uz račun za struju Elektroprivrede BiH

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predstavnici JP Elektroprivreda BiH i Javnih servisa (BHRT i RTV Federacije BiH) potpisali su poslovni Ugovor o naplati RTV takse putem računa za električnu energiju, a što će biti iskazano na računima za utrošenu električnu energiju za mjesec august 2017. godine.

Predstavnici JP Elektroprivreda BiH i Javnih servisa (BHRT i RTV Federacije BiH) potpisali su poslovni Ugovor o naplati RTV takse putem računa za električnu energiju, a što će biti iskazano na računima za utrošenu električnu energiju za mjesec august 2017. godine.

Identičan poslovni Ugovor bit će ponuđen i ostalim domaćim elektroprivrednim preduzećima te se očekuje pozitivan odgovor.



Uspostavom ovakvog sistema naplate RTV takse, putem Ugovora o poslovnoj saradnji sa elektroprivrednim preduzećima na teritoriji cijele BiH, javni servisi Bosne i Hercegovine, u skoro vrijeme bili bi spremni odgovoriti tehničko-tehnološkim i programskim zahtijevima svih stanovnika BiH, te bi sistem javnog emitiranja, prvi put otkada postoji, bio postavljen na poslovno zdrave osnove sa samostalnim i nezavisnim izvorom finansiranja, kako je to slučaj u svim uređenim demokratskim zemljama svijeta.



Iz BHRT-a je saopćeno da je poslovnom spremnošću da se uključi u ovaj model, JP EP BiH pokazala je izuzetno visok nivo društvene odgovornosti te stvorila presudno važne pretpostavke da u poslovno osnaženim Javnim servisima BiH i domaća preduzeća, među kojima je i EP BiH, dobiju stabilnog i utjecajnog partnera za razvoj svojih budućih poslovnih aktivnosti.



"Javni servisi blagovremeno će informirati građane o detaljima prelaska na naplatu RTV takse putem računa za električnu energiju, uz napomenu da je do zvaničnog početka primjene ovog modela naplate na snazi obaveza aktuelnog plaćanja RTV takse, zaključno sa mjesecom julom 2017. godine", saopćeno je.



BHRT-u godinama prijeti finansijski kolaps, a uz ostalo su do takve situacije dovela politička prepucavanja i utjecaji, pretjerano zapošljavanje i rasipničko ponašanje.



S druge strane entitetske linije javni servis ima koliko-toliko stabilno finansiranje, zbog čega predstavnici iz Republike Srpske nisu bili zainteresovani za donošenje jedinstvenog zakona o javnim RTV servisima na državnom nivou. Dok je RTRS-u osigurana kakva-takva finansijska stabilnost, iščekivali su urušavanje dva javna servisa iz Federacije BiH.



Klub Hrvata u Domu naroda PSBiH uputio je nedavno u proceduru Prijedlog zakona o Javnom RTV sistemu u BiH, prema kojem bi se bh. javni RTV servis finansirao prihodima od RTV taksi, prihodima od marketinga, satelitske distribucije (SAT) i IPTV distribucije.



Na posljednjem sastanku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i hrvatskog člana Predsjedništva BiH Dragana Čovića je, prema našim saznanjima, predstavnik iz RS-a obećao da će podržati HDZ-ov Prijedlog o javnom RTV servisu.



Shodno toj informaciji, bošnjački politički zvaničnici koji ne kane podržati taj prijedlog ubrzali su donošenje rješenja za finansiranja javnih servisa u Federaciji BiH, kako bi spasili ono što se spasiti može.



Zbog toga je, uz ostalo, donesena saglasnost o naplati RTV takse preko računa za električnu energiju.



S druge strane, predstavnici HDZ-a i SNSD-a na sve načine pokušavaju da zaobiđu državne institucije, kako bi pri tome što veći legitimitet dali nižim nivoima vlasti, entitetskim i kantonalnim.



Stoga se u zapetljanom bh. političkom klupku godinama neuspješno razmatra usvajanje zakona o javnom RTV sistemu na državnom nivou, gdje svoje ambicije žele da ostvare i jedni i drugi i treći.



Početkom januara ove godine uposlenici BHRT-a održali su protest upozorenja u zgradi RTV doma u Sarajevu kada su članovi sindikata tražili da država konačno usvoji rješenje kojim bi se osiguralo stabilno finansiranje BHRT-a, a radnicima bolji uslovi za rad.