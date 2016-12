Od 2012. u BiH uništeno više od 1.500 kg droge: Na tržištu se najviše traže marihuana i kokain

Nekoliko policijskih agencija i službi u Bosni i Hercegovini svakodnevno plijene i oduzimaju različite vrste opojnih droga, a granični prijelazi su najčešće mjesta gdje se pronađe najveća količina droge. Pronađena i privremeno oduzeta droga se periodično uništava, a prema naredbi Suda BiH, od 2012. godine je uništeno više od 1.500 kg droge. Iako ne postoje precizne informacije o količini zaplijenjenih supstanci najčešće se koristi marihuana, a kokain je najskuplja droga u BiH.

Nekoliko policijskih agencija i službi u Bosni i Hercegovini svakodnevno plijene i oduzimaju različite vrste opojnih droga, a granični prijelazi su najčešće mjesta gdje se pronađe najveća količina droge. Pronađena i privremeno oduzeta droga se periodično uništava, a prema naredbi Suda BiH, od 2012. godine je uništeno više od 1.500 kg droge. Iako ne postoje precizne informacije o količini zaplijenjenih supstanci najčešće se koristi marihuana, a kokain je najskuplja droga u BiH.

Sud BiH od 2012. godine tri puta naredio uništavanje opojnih droga

Droga se čuva u prostorijama FUP-a, MUP-a RS, Brčko Distrikta, kantonalnih MUP-ova i nadležnih sudova

Izvor: Sud BiH

Osim droge uništavaju se vatreno oružje i municija

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Najčešće korištena droga u BiH je marihuana

Vijeće ministara BiH je 7. februara 2012. godine imenovalo Komisiju za uništavanje opojnih droga čiji je direktor ministar zdravlja Republike Srpske Dragan Bogdanić te donijelo Pravilnik o čuvanju i uništavanju oduzete opojne droge, a do tada niko sa sigurnošću nije mogao utvrditi koliko je droge zaplijenjeno i uništeno, jer pravosudni sistem nije imao adekvatnu proceduru skladištenja droge, a zvaničnici nisu znali koliko droge je pohranjeno u njihovim prostorijama te da li određene količine droge nedostaju.Stručnjaci ističu da je Zakon o sprečavanju zloupotreba opojnih droga u koliziji sa ostalim zakonima, jer, prema Zakonu o krivičnom postupku, odluku o uništavanju dokaza donosi sudija i on je jedini koji može narediti uništavanje droge. Zakon o sprečavanju zloupotrebe opojnih droga je donesen 2006. godine, a uništavanje droge je problematika koja se tiče rada suda, jer on je taj koji odlučuje o tragovima koji se odnose na krivično djelo u vezi sa zaplijenjenom drogom.Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine za Klix.ba su kazali da u saradnji s Komisijom za uništavanje opojnih droga, kontinuirano provode aktivnosti na uništavanju oduzetih opojnih droga i prekursora. Sve navedene aktivnosti se provode u skladu sa Pravilnikom o čuvanju i uništavanju oduzete opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora. Od donošenja ovog Pravilnika, tri puta je organizirano uništavanje oduzetih opojnih droga.Naime, u decembru 2012. godine uspješno je izvedeno uništavanje oduzetih opojnih droga u Termoelektrani Gacko, koje je provedeno prema naredbi Suda BiH te je uništeno 1.015 kilograma različitih vrsta oduzetih opojnih droga. U decembru 2013. godine, izvedeno je uništavanje prekursora "anhidrid sirćetne kiseline" u ukupnoj količini blizu 31.000 litara, prema naredbi Suda BiH, i izvršeno je u krugu vojne baze Ciljuge, općina Živinice.U maju 2015. godine su uništene oduzete opojne droge u Termoelektrani Gacko, također provedene prema naredbi Suda BiH, prilikom čega je uništeno blizu 550 kilograma različitih vrsta oduzetih opojnih droga. Nakon okončanih sudskih procesa, droga se skladišti u posebne prostorije i sudskim paketima i ladicama do uništenja koje se dugo čeka.Za smještaj oduzetih opojnih droga i drugih kontroliranih supstanci je osiguran poseban prostor u okviru Kriminalističko-tehničkog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUPRS), forenzičkih regionalnih laboratorija Centra javne bezbjednosti (CJB) MUP-a RS, nadležnog organa u Brčko distriktu i Centra za forenziku i podršku Federalne uprave policije (FUP) te forenzičkih laboratorija za droge kantonalnih MUP-ova te nadležnim sudovima.U tabelama koje je sačinio Sud BiH se nalazi evidencija opojne droge, municije, naoružanja i minsko-eksplozivnih sredstava koje su policijske agencije u BiH, po naredbama Suda BiH, privremeno oduzele 2016. godine."Težina opojne droge je navedena kao cca iz razloga što u 2016. godini posjedujemo evidencije predmeta za koje još nisu izvršena potrebna vještačenja, gdje će se odrediti i tačna gramaža. Navedena opojna droga se shodno pravilniku o načinu i uslovima čuvanja opojnih droga nalazi deponovana u Federalnoj upravi policije u Centru za forenziku i podršku. Jedan dio od navedene muncije i naoružanja se nalazi deponovan u KDP Suda BiH, dok je drugi dio deponovan po regionalnim centrima policijskih agencija u BiH ili je ustupljen nižim sudovima i tužilaštvima na nadležnost. Bombe i mine se nalaze deponovane po regionalnim centrima civilne zaštite", saopćeno je za Klix.ba iz Suda BiH.Da bi se dobila precizna informacija o količinama zaplijenjenih droga koje su uskladištene samo u Kantonu Sarajevo, trebalo bi vjerovatno više od deset godina, a za takvo nešto policija bi morala sabrati podatke iz evidencija o oduzetim drogama i uporediti ih sa zapisnicima o uništenim drogama iz ranijeg perioda.Sve privremeno oduzete predmete policijski službenici Uprave MUP-a KS dostavljaju nadležnom sudu koji odlučuje o mjestu deponiranja i čuvanju predmeta, međutim, kada se uporedi privremeno oduzeta droga i ona koja je nakon izvjesnog vremena uništena, brojke se ne podudaraju.Iz MUP-a KS navode da se opojna droga koja je oduzeta pravosnažnom sudskom presudom čuva u forenzičkim laboratorijama za droge do procesa uništenja. Opojnu drogu nakon pravosnažno završenog postupka uništava nadležna komisija koju je imenovalo Vijeće ministara BiH.Vatreno oružje, municija i druga ubojna sredstva se također komisijski uništavaju. Motorna vozila se prodaju na licitaciji te se novac od prodaje, kao i oduzeti novac, uplaćuju u budžet onog nivoa vlasti čiji je sud donio pravosnažnu odluku. Prostorije u kojima se čuvaju privremeno oduzeti i trajno oduzeti predmeti nalaze se u Sarajevu, u objektu koji je pod 24-satnim osiguranjem. Iz MUP-a navode da se periodično uništavaju takvi predmeti (opojna droga, vatreno oružje i slično), kao i licitacijska prodaja predmeta kao što su motorna vozila i ostalo.Iz Ministarsta sigurnosti BiH su nam kazali da se najveća količina zaplijenjene droge nalazi u prostorijama FUP-a, odakle nam, kako su naveli, iz sigurnosnih razloga nisu mogli dostaviti podatke o količini zaplijenjene droge u njihovim prostorijama i arhivima.S druge strane, iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) navode da je u Zakonu o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine propisano da se privremeno oduzimanje predmeta vrši na osnovu sudske odluke koja se izdaje na prijedlog tužioca ili ovlaštene službene osobe koja je dobila odobrenje tužioca, te da se privremeno oduzeti predmeti i dokumentacija pohranjuju u sudu ili sud na drugi način osigurava njihovo čuvanje."Uništavanje predmeta koji su oduzeti i koji se po naredbama sudova skladište i čuvaju u sudskim prostorijama ili drugim mjestima koja sud odredi, vrši se periodično u skladu sa sudskim naredbama za uništavanje", navode iz SIPA-e.Granična policija BiH također sve privremeno oduzete predmete predaje nadležnom sudu. U slučajevima kada sudovi povjere Graničnoj policiji BiH privremeno oduzete predmete ili robu, Granična policija BiH osigurava uslove za njihovo adekvatno čuvanje u prostorijama organizacionih jedinica."Nakon okončanja krivičnog postupka, ukoliko se prema optuženom izrekne mjera sigurnosti oduzimanja predmeta, prema naredbi postupajućeg sudije, oduzeti predmeti se uništavaju, prodaju ili doniraju humanitarnoj organizaciji. U prvih deset mjeseci 2016. godine Granična policija BiH privremeno je oduzela: šest automatskih i tri puške, 12 pištolja i automatskih pištolja, revolver, 21 komad hladnoga oružja, 550 komada municije za puške, 437 komada municije za pištolj, 179 gasnih patrona i dr. U 2016. godini među većim zapljenama izdvaja se otkrivanje pet zasada indijske konoplje težine 325 kilograma na području Gruda. Na Međunarodnom graničnom prijelazu Zupci pripadnici GPBiH oduzeli su 52 kilograma marihuane, a na MGP Klobuk 13 kilograma. U augustu 2016. registrirano je 16 slučajeva oduzimanja opojne droge u većim i manjim količinama. Otkriven je zasad 13 stabljika marihuane u graničnom pojasu na području Brčkog", ističu iz Granične policije BiH.Također, službenici Jedinice granične policije Velika Kladuša otkrili su zasad 61 stabljike marihuane težine 61,20 kilograma. Na području Bijeljine otkriven je zasad 152 stabljike indijske konoplje težine 193 kilograma i zaplijenjeno je 6,3 kilograma marihuane. U prvih devet mjeseci 2016. godine privremeno su oduzeta 43 vozila, od čega 21 kao sredstvo izvršenja krivičnog djela, 12 zbog falsificiranja isprave, pet kao ilegalan uvoz, tri prema potragama i dva zbog izmjena karakteristika. Zaplijenjeno je 53.827 kutija cigareta tržišne vrijednosti 208.000 KM, više od tone rezanog duhana vrijednosti 90.000 KM, 6.644 komada tekstilnih proizvoda vrijednosti 51.000 KM i drugo.Svakih šest mjeseci u izvještaju američkog State Departmenta se navodi kako bh. vlasti ne čine mnogo u borbi protiv suzbijanja trgovine drogom. U izvještajima se naglašava da se droga i suviše lako distribuira kroz BiH ka zemljama zapadne Evrope.Dodatno, policiji posao otežava i nedostatak opreme, slaba kontrola granica i nemogućnost policije da razbiju, procesuiraju i kazne vođe organiziranih kriminalnih grupa.Prema podacima Suda BiH, da se zaključiti da je marihuana najpopularnija, a heroin najskuplja droga u BiH koja donosi najveću zaradu. Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), ulične cijena droge u bh. gradovima su ujednačene. Kokain je najskuplji i košta do 150 KM po gramu, ako je dobrog kvaliteta. Zbog ovako visoke cijene ova droga nije previše popularna među ovisnicima. Znatno popularniji je heroin čija cijena se kreće između 40 i 60 KM po gramu. Najveći broj ovisnika heroin kupuje u paketićima od 0,1 gram po cijeni od 10 KM.