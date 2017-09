Dronovi predstavljaju male bespilotne letjelice kojima se upravlja sa zemlje, a po prvi put u široj upotrebi na našem području su korišteni tokom majskih poplava 2014. godine. Na području Federacije Bosne i Hercegovine samo policija Zeničko-dobojskog kantona koristi dron u svojim akcijama, dok MUP KS posjeduje dron koji do sada nije korišten.

