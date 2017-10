Danas je Međunarodni dan bijelog štapa, globalni praznik koji se obilježava svakog 15. oktobra još od 1964. godine. Upravo je ovo razlog zašto Rotary Club Sarajevo Ilidža danas objavio video spot Šareni svijet, snimljen za potrebe Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo. Cilj projekta i pjesme je prikupljanje sredstava za novi štampač na Brajevom pismu.

Centar je ustanova za obrazovanje slijepih i slabovidnih učenika iz Bosne i Hercegovine osnovana 1947. godine. Rad Centra je usmjeren ka jednom cilju: osposobiti slijepu ili slabovidnu osobu za samostalan život i rad. Trenutno se u njemu školuje oko 70 učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Pored škole, Centar upravlja i internatom u kojem žive učenici koji nisu iz Sarajeva. Nastava u osnovnoj i srednjoj školi se obavlja po redovnom planu i programu za Kanton Sarajevo i po prilagođenom programu u specifičnim slučajevima.



"Škole trebaju biti okrenute postizanju samostalnosti, a najviše škola kakva je naš Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu koja je zvanično usmjerena na učenje za život. Da bismo postigli više, trebamo i opremu i podršku. Članovi Rotary Klub Sarajevo Ilidža, a istakao bih Nazifa Babaića i Alisu Vrabac, su mjesecima radili i evo našli način za unapređenje rada Centra. Poslije opremanja našeg sportskog tima, završavamo nabavku novog štampača koji će ubrzati i olakšati izdavanje zanimljivih i poticajnih knjiga na brajici.Hvala RC Sarajevo Ilidža", kazao je direktor Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo Damir Ovčina.



Rotary Club Sarajevo Ilidža je, od ukupno 3 kluba, najmlađi RC u Sarajevu. Njegovi članovi su se počeli okupljati oko ideje rotarijanstva još u oktobru/listopadu 2016.g od kada su implementirali niz manjih projekata, a zvanično je čarterovan u aprilu/travnju 2017.godine. RC Sarajevo Ilidža je inače dio globalne Rotary neprofitne organizacije, koja ima za cilj da podrži i pomogne lokalnoj zajednici kroz programe finansirane iz donacija i dobrovoljnih priloga članova i prijatelja kluba. Inače, Rotary je najveća volonterska organizacija koja se bavi humanim i humanitarnim radom, te je jedan od osnivača Ujedinjenih nacija.



"Bila mi je ogromna čast inicirati snimanje video spota i potom ga, zajedno sa drugim članovima našeg mladog Rotary Kluba, implementirati. Nije bilo lako. Svako ima svoje obaveze, porodične i poslovne, no uložili smo maksimalne napore, da ga uspješno privedemo kraju i da, osim snimanja video spota, nađemo sredstva za kupovinu štampača, koji ćemo uskoro da naručimo i dostavimo Centru. Čestitke i zahvale svima koji su na bilo koji način doprinjeli realizaciji ovog projekta. To je rotarijanstvo, a ja sam ponosna na ono što smo postigli", rekla je predsjednica Rotary Cluba Sarajevo Ilidža Alisa Vrabac.



RC Sarajevo Ilidža je u više navrata posjetio Centar, gdje se kroz razgovor sa rukovodstvom Centra uvjerio da postoji potreba za pomoć od strane Rotary zajednice.



Projekat "Šareni svijet" pokrenut je u mjesecu martu 2017. godine. Projekat ima za cilj skrenuti pažnju javnosti na poteškoće i probleme sa kojima se svakodnevno susreće ova zajednica. Za tu svrhu, pokrenuta je i realizovana inicijativa komponovanja pjesme i video spota koja obrađuje ovu temu. Pjesma se zove "Šareni svijet", a njeni idejni tvorci, autori i izvođači su eminentne ličnosti iz društva i sa bosanskohercegovačke muzičke scene i to Muamer Fazlić autor teksta i muzike, Ammara Mistrić i dječiji hor Suncokreti vokali, sarajevska grupa Konvoj autor aranžmana, Alisa Vrabac inicijator snimanja video spota i predsjednica RC Sarajevo Ilidža.



Ammara Mistrić je istakla da joj je bila velika čast i privilegija biti dijelom ovog projekta.



"Želim napomenuti da su djeca sarađivala i da su upravo oni bili najbolji na setu. Drago mi je što će pjesma 'Šareni svijet' živjeti i putovati. Ipak je na kraju naše samo ono što damo", kazala je Mistrić.



Autor teksta i muzike Muamer Fazlić također je rekao da je velika čast biti dio ovog projekta čija je misija pomoć slijepoj i slabovidnoj djeci.



"Hvala Rotaryju na inicijativi, ali i kontaktiranju baš mene. Toliko mi je bilo drago biti dio da bi mi čak bilo žao da nisam, jer upravo ovakvi projekti su doista istinsko nadahnuće", kazao je Fazlić.



Aproksimativna cijena štampača sa dodacima je oko 6.000 eura, za što Klub trenutno prikuplja sredstva.



"Zahvaljujemo se i članovima RC Sarajevo Ilidža na svakom pojedinačnom doprinosu, kao i medijima koji su nam dali prostor za promociju ove ideje, kako bi ista došla do što više osoba i subjekata koji su spremni i u mogućnosti pomoći realizaciji ovog projekta. Sponzore ili donatore molimo da nam se jave ukoliko žele dati svoj doprinos ovom humanom projektu", saopćeno je iz Rotary Cluba Sarajevo Ilidža.